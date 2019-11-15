Марк Цукерберг отпраздновал 16 годовщину знакомства с женой: история любви

Основатель и владелец социальной сети Фейсбук часто радует интернет-аудиторию семейными фото. На этот раз он поделился фотографией с празднования очередной годовщины знакомства с женой. Пара имеет довольно забавную историю случайной встречи, которая через 9 лет превратила их в супругов.

Один из богатейших людей мира 35-летний Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан имеют неизменную традицию – каждый год они отмечают очередную годовщину своего знакомства. Кадрами с празднования миллиардер поделился в своем Инстаграме.

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На фото улыбающиеся Марк и Чан позируют с бокалами, наполненными шампанским. Судя по всему, пара решила оставить это праздник только для себя и провела его в уютной непринужденной атмосфере.

16 лет назад состоялся один из важнейших дней в моей жизни. С днем годовщины знакомства,

– прокомментировал Марк Цукерберг.

История любви Марка Цукерберга и Присциллы Чан

Достаточно интересной является история знакомства Марка Цукерберга с его женой Чан. У компьютерного гения в подростковые годы не было навязчивой идеи иметь отношения с девушкой. Его главным увлечением стало программирование. В 2002 году он поступил в престижный Гарвардский университет и все время отдавал науке. Через год после начала обучения в свои 19 он познакомился с девушкой по имени Присцилла Чан. Как бы забавно это не звучало, но Цукерберг и Чан познакомились в очереди в туалет на вечеринке студенческого братства Alpha Epsilon Pi.

Он выглядел, как мальчик-задрот, едва не от этого мира. Я помню, что у него в руках был бокал пива с надписью "#include " – это на языке программирования "C ++". Своеобразный студенческий юмор. Я сама немного увлекалась программированием, и мы посмеялись над этой шуткой вместе. Думаю, он оценил то, что я его поняла,

– вспоминала Чан.

Присцилла стала для него самым дорогим человеком. Она была среди тех немногих людей, которые верили в успех проекта социальной сети. Свои близкие отношения с Присциллой он не афишировал: был против вмешательств в личную жизнь как до, так и после прихода популярности.

Свадьба 28-летнего Цукерберга и 27-летней Чан состоялось в 2012 году, на следующий день после того, как акции фейсбука появились на бирже. Молодые супруги готовили мероприятие около пяти месяцев. Скромная свадебная церемония состоялась на заднем дворе их дома.

Свадьба Марка Цукерберга и Присциллы Чан / Facebook / Mark Zuckerberg

Несмотря на состояние своего жениха, девушка не стала тратить средства на роскошный подвенечный наряд и выбрала платье от малоизвестного дизайнера. Марк для нее подготовил кольцо собственного дизайна с рубином.

В декабре 2015 года у пары родилась дочь Максима, а через два года они стали родителями во второй раз – на свет появилась дочь Августа.

Прежде чем ощутить радость отцовства, паре пришлось пройти через сложные испытания. Три беременности Чан закончились потерей ребенка. Супруги не скрывали проблем, активно обсуждали потери в сетях, надеясь на то, что их история поможет другим людям пережить аналогичное горе и найти силы идти дальше.