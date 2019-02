Maroon 5, Трэвис Скотт и Big Boi стали звездами Super Bowl 2019: эффектные фото и видео

В США 3 февраля состоялось одно из самых ожидаемых событий года – финальная игра Национальной футбольной лиги Super Bowl 2019. Кроме отчаянной игры, победу в которой одержала команда "Нью-Ингленд" со счетом 13:3, болельщики имели возможность увидеть традиционные выступления хедлайнеров шоу – Maroon 5, Трэвиса Скотта, Big Boi и Глэдис Найт.

Ежегодные грандиозные перформансы с нетерпением ждет весь мир. В этом году звездами спортивного шоу в Атланте, штат Джорджия, стали такие исполнители, как: группа Maroon 5 (главный хедлайнер), исполнившая хиты Harder to Breathe, This Love, Girls Like You, She Will Be Loved, Sugar и Moves Like Jagger; американский рэпер Big Boi с единственным синглом The Way You Move; партнер блогера Кайли Дженнер Трэвис Скотт с песней Sicko Mode, а также Глэдис Найт – американская соул-певица и обладательница семи премий Грэмми, которая исполнила гимн США.

Что интересно, выступления артистов на видеохостинге YouTube набирают тысячи дизлайков. Можно предположить, что так пользователи сети считают нынешние музыкальные номера самыми слабыми за последние годы. К примеру, видео с выступлением Maroon 5, по состоянию на сейчас, собрало 6,5 тысяч лайков и 56 тысяч негативных реакций. Общее же количество просмотров видеоролика составляет почти полмиллиона.

Больше всего в комментариях к видео пользователи критикуют группу Maroon 5 и ее лидера Адама Левина, которые, как считают зрители, не подготовили уникальное шоу, как это делали другие музыканты в предыдущие годы. Добавим, что в 2018 году главным хедлайнером шоу Super Bowl стал Джастин Тимберлейк, в 2017 – Леди Гага, в 2016 – Бейонсе, в 2015 – Кэти Перри.

