Маршруты влюбленных: топ-5 небанальных городов Европы для романтического путешествия

Путешествие является одним из лучших подарков ко Дню святого Валентина. В этом году устроить небольшое путешествие влюбленная пара может как в четверг, в день праздникп, так и в ближайший уикенд после него. LifeStyle 24 подобрал для вас пятерку небанальных городов Европы, посетив которые, вы ощутите невероятный дух романтики.

Конечно, любоваться видом с Эйфелевой башни, кататься в гондоле по каналам города, стоящего на воде, или созерцать с холма красные крыши средневековых зданий вам не помешает никто. Однако, если вы не боитесь менять туристические маршруты, тогда выбирайте один или несколько из этих городов, смело отправляйтесь в романтическое путешествие и фиксируйте на фото и в памяти незабываемые эмоции.

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Брюгге (Бельгия)

Говорят, что счастливые времени не наблюдают. А и зачем лицезреть на стрелки часов, если в бельгийском городке Брюгге, расположенном на севере этой страны, оно вообще может остановиться? О его течении здесь напоминают разве ежечасные куранты местной готической ратуши. Потому что все остальное - каменные средневековые домики, сонные каналы, по которым плавают белые лебеди, запах настоящего шоколада, который разносится по узким улочкам, не может не погружать в атмосферу уюта и покоя.



Старинные каналы среди улиц Брюгге​

Еще этот город создали для любителей средневековой экзотики, которую передают небольшие домики у воды, Рыночная площадь, сторожевая башня Белфорд, церковь Богоматери, а также базилика Святой Крови. В последней сохраняется сверток, на котором якобы остались капли крови Спасителя. После прогулки этим уголком Бельгии не забудьте еще раз поклясться друг другу в любви.

Сделать это в Брюгге вы сможете у озера Любви, на котором собирается больше всего лебедей. Стоит только выйти на мостик возле водоема, взяться за руки, сказать трепетные слова и тогда, как говорит легенда, вы навсегда будете вместе. Не откажите еще себе в удовольствии покататься на лодке по небольшим каналам этого городка, который часто называют мини-Венецией. Открывать Брюгге влюбленные могут еще, пробуя местную кухню и посещая с десяток музеев.

Бордо (Франция)

Шато-Марго, Сен-Эстер, Помроль, Сотерн ... Если знаете, что означают все эти названия, тогда скорей езжайте во французский городок Бордо. Расположен он на юго-западе страны и как раз подходящий для выращивания пяти основных сортов красного вина каберне-фран, каберне-совиньон, мерло, птит твердот и мальбек.

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Виноградные плантации Бордо

Так и хочется взять автомобиль и прокатиться вдоль длинных виноградных плантаций. Однако единственными кустами этих фруктов и таким ремеслом славится Бордо. Оно - настоящая сокровищница многих музеев различной тематики: от Археологического, Этнографичного до Таможенного, где собрали немало экспонатов, связанных с контрабандой.

Верона (Италия)

"Как Ромео и Джульетта, мы потеряли и нашли нашу Верону". Так на "Евровидении-2017" пели участники из Эстонии Койт Тооме и Лаура. А пятью веками до этого, примерно в 1595, это восточное итальянское местечко воспел Уильям Шекспир, поселив на Виа Капелло Ромео и Джульетту. Гуляя по этой улице, вы можете увидеть дом и романтический балкон, под которым юной красавице Джульетте Капулетти нежные и страстные одновременно серенады дарил Ромео Монтекки.

В частности, в доме юной девушки воссоздали интерьер 14 века, а снизу установили ее бронзовую статую. Туристы, которые приходят почувствовать атмосферу романтики, не проходят мимо скульптуры веронского мастера Константини и прикасаются к груди Джульетты. Верят: после такого прикосновения к девушке счастье и удача в любви их не обойдет.



Балкон Ромео и Джульетты в Вероне

Наслаждаться Вероной можно еще прогуливаясь по центральной площади Пяцца делле Эрбе, созерцая оперы в Арене ди Верона, отдыхая в саду Джарджино Джусти и наслаждаясь панорамой города со смотровой площадки местного ресторана и замковой площади, расположенные над рекой Адидже. Романтическую атмосферу можно усилить под вечер: возьмите легкого вина, закажите пиццу и пригласите вашего любимого / любимую на один из холмов, чтобы вместе увидеть закат. Оно передаст эстафету вечерним огням города, которые не спешат засыпать.

Синтра (Португалия)

Если посреди зимы вам вдруг захочется поймать романтику у океана, то отличным вариантом для такой авантюры является Португалия. Только по дороге к Атлантическому побережью не забудьте завернуть в старинный городок Синтра, что на западе страны, и попробуйте высматривать океанные просторы оттуда. Ведь часть этого поселения держат высокие холмы, на которых стоят стены старинных замков.



Палац Пена в Синтре

Самым ярким из них - в прямом смысле слова, является дворец Пена, построенный на самой высокой скале в окружении зеленых деревьев. Такой памятник архитектуры начали возводить в середине XIX века по заказу тогдашнего короля Фердинанда II. Благодаря сочетанию желтого, красного, оранжевого, синего и серого цветов этот архитектурный шедевр заметен издалека. Все внутреннее убранство дворца полностью сохранили, потому что не трогали его со времен последнего владельца - королевы Амелии, которая вынуждена была бежать из страны из-за революции в 1910-ом году.

Со стен замка можно любоваться стенами крепости мавров, а после обзорной экскурсии прогуляться по паркам, раскинувшихся внизу, и сесть на трамвай. Он медленно будет курсировать по путям, чтобы дать вам возможность лицезреть уголки Синтры, и высадит у самого океана.

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Копенгаген (Дания)

Почему бы на День святого Валентина не решиться на поездку в самый счастливый город мира - датский Копенгаген? Первую позицию в рейтинге по уровню жизни он занимает уже несколько лет подряд. Вас удивит не только современная инфраструктура и количество велосипедов в нем, но и локации, где можно устроить романтический отдых.



Ресторан "Noma" в Копенгагене

В частности, это признанный в 2010 году лучший в мире ресторан "Noma". Расположен он в здании старинного склада на берегу канала в районе Кристиансхавн, что в центре Копенгагена. Заведение предлагает посетителям скандинавскую кухню, которую в последние годы изрядно ценят гурманы. Высокое кулинарное искусство и минимализм в интерьере сделали свое дело: за три года после открытия нетипичного места туризм в Дании вырос на 12%!

Шеф-повар Рене Редзепи даже рассказывал: "Произошло невероятное: вместо того, чтобы ехать на ужин в Лондон, Париж и Нью-Йорк, люди едут в Копенгаген". После изысканных угощений можно пройтись самим по городу, рассматривая его современные аттракционы, например, Зеркальный дом, колледж Эрстед без привычных аудиторий и кабинетов, а с атриумом и винтовой лестницей, или современный скейт-парк.

Выбирайте город, в котором вы вместе со своими любимыми сможете почувствовать не только приток новых эмоций, но и усилить дух романтики, который в этих местах подкрадывается чуть ли не из-за каждого угла.