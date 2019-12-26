MARUV кардинально сменила имидж: фото

Певица MARUV (настоящее имя – Анна Корсун) в очередной раз ошеломила своих поклонников яркой сменой имиджа, перекрасив белокурые волосы в новый цвет.

MARUV легко запоминается зрителям через обольстительные и эпатажные сценические образы. На своей странице в инстаграме Анна Корсун опубликовала новые снимки, на которых продемонстрировала новую прическу.

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"Сейчас я голубая. А вам нравится моя новая прическа?" – поинтересовалась у подписчиков знаменитость.

Певица решила поэкспериментировать со стилем и перекрасила волосы в яркий голубой цвет. Владимир Остапчук в комментариях пошутил, назвав артистку "лучшим смурфом в мире". Пользователи сети взорвались комментариями с комплиментами. По мнению поклонников, новая прическа подходит Анне Корсун.



MARUV / Instagram / @maruvofficial

Добавим, ранее звезда рассказывала в интервью "Светской жизни", готова ли стать матерью. Для этого, по словам MARUV, ей надо еще повзрослеть, но долго ждать рождения ребенка она также не будет.

"Я получила свободу. Я могу улететь куда захочу, я могу приобрести почти все, что захочу. Мы с мужем этим еще не наигрались. Я думаю, что надо заводить детей тогда, когда ты сам становишься чуточку взрослее, а сейчас я сама еще ребенок. Поэтому в ближайшее время – нет, но мы не собираемся сильно откладывать это событие", – считает артистка.



MARUV / Instagram / @maruvofficial



MARUV / Instagram / @maruvofficial