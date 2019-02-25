MARUV не будет представлять Украину на Евровидении: появилась реакция Зураба Аласании

Глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания отреагировал на неподписание договора с певицей MARUV об участии в Евровидении-2019.

Между НОТУ и украинской певицей MARUV больше 5 часов продолжались переговоры, где было принято решение о неподписании соглашения для участия в Евровидении-2019. В Facebook уже появилась реакция Зураба Аласании, который отметил, что "стороны к согласию не пришли, поэтому соглашение подписано не будет".

Читайте также: Биография MARUV – победительницы на Евровидение-2019 от Украины

НОТУ считает, что нынешний Национальный отбор на конкурс Евровидение был проведен честно. Но отбор раасскрыл еще одну большую общественную проблему, лежащую в политической плоскости, а не в музыкальной: концертную деятельность многих артистов в стране-агрессоре. И это вызвало негативный резонанс у части общества. И одновременно – отстаивание результата, вместе с отстаиванием такого права остальной частью общества,

– прокомментировал отказ певице MARUV вучастии в Евровидении-2019.

Глава телерадиокомпании добавил, что "задачей Общественного вещателя вовсе не является раскол общества", из-за чего он с представителями НОТУ решили избежать чрезмерной политизации конкурса. Также отныне в Соглашении условий с победителями Национального отборов будет указан новый пункт, где исполнитель должен отказываться от гастролей в Российской федерации в течение трех месяцев после конкурса.

В итоге Зураб Аласания добавил, что решение об исполнителе, который будет представлять Украину на Евровидении-2019 в Израиле пока не принято, а переговоры с последующим кандидатом начнут завтра, 26 февраля.



Скриншот со страницы в Facebook Зураба Аласании

Добавим, что в минувшие выходные состоялся финал Национального отбора Евровидения в Украине, где певица MARUV суммарно получила 11 баллов от судей и зрителей. Таким образом, согласно с отбором телеканала СТБ, она одержала победу, но заключительное слово принадлежало НОТУ, которая подписывает конечный договор с победителем.

Почему возник скандал вокруг участия MARUV на Евровидении-2019 от Украины?

В финале нацотбора на Евровидение-2019 MARUV одержала победу и завоевала право представлять Украину на песенном конкурсе. По результатам голосования зрителей и жюри конкурса она получила 11 баллов. Многие украинцы выступили против того, чтобы артистка ехала на конкурс. Причиной жесткой критики стало то, что MARUV продолжает гастролировать Россией. Сама девушка утверждает, что выступлениями на территории страны-агрессора способствовали "мира между странами".



При этом MARUV заявила, что считает Крым территорией Украины, но не смогла однозначно ответить на вопрос о войне на Донбассе. Певица сказала, что это очень сложный вопрос для нее, ведь ее близкие потеряли дома на Донбассе, и ей об этом очень трудно говорить. MARUV добавила, что "хочет, чтобы наступил мир, и чтобы наконец это закончилось".