MARUV не едет на Евровидение 2019 от Украины

Национальная общественная телерадиокомпания Украины и певица MARUV, которая победила в национальном отборе на Евровидение, не подписали соглашение об участии в песенном конкурсе Евровидение-2019.

Национальный вещатель и певица не пришли к согласию по ряду причин, отметили в НСТУ.

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Там отметили, что Анна Корсун, которая выступает под псевдонимом MARUV, честно победила в конкурсе – получила высший балл от аудитории и высокие оценки жюри.

Однако у исполнителя, который представит Украину на международной арене, также есть обязательства: после подписания договора с ОАО "НСТУ" на время конкурса исполнитель становится культурным послом Украины и доносит не только собственную музыку, но также становится выразителем мнения украинского общества в мире. После проведенных переговоров ОАО "НСТУ" и певица MARUV не нашли общего решения относительно миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе,

– отметили в НСТУ.

Кроме того, согласно правилам Евровидения (п. 2.6), вещатель-участник должен обеспечить неполитический характер конкурса. А вокруг MARUV разгорелся скандал вокруг ее гастролей в России. Тогда она заявила, что готова отказаться от гастролей в стране-агрессоре. И подчеркнула, что любит Украину и хочет представлять ее на главном конкурсе в Тель-Авиве. В России на скандал вокруг MARUV отреагировали и предложили им поехать на Евровидение от себя в 2020 году.

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"Ситуация, которая сложилась вокруг национального отбора в этом году, имеет признаки политизации. Общественный резонанс, попытки давления со стороны политических сил, вмешательство в дискуссию культурных деятелей и информационных структур страны-агрессора фактически привели к политизации результатов национального отбора. Общественный вещатель также видит в этой ситуации опасность эскалации раскола украинского общества, что противоречит задачам Общественного вещателя", – прокомментировали в НСТУ.

Почему возник скандал вокруг участия MARUV на Евровидении-2019 от Украины?

В финале нацотбора на Евровидение-2019 MARUV одержала победу и завоевала право представлять Украину на песенном конкурсе. По результатам голосования зрителей и жюри конкурса она получила 11 баллов. Многие украинцы выступили против того, чтобы артистка ехала на конкурс. Причиной жесткой критики стало то, что MARUV продолжает гастролировать по России. Сама девушка утверждает, что выступления на территории страны-агрессора способствовали "миру между странами".



При этом MARUV заявила, что считает Крым территорией Украины, но не смогла однозначно ответить на вопрос о войне на Донбассе. Певица сказала, что это очень сложный вопрос для нее, ведь ее близкие потеряли дома на Донбассе, и ей об этом очень трудно говорить. MARUV добавила, что "хочет, чтобы наступил мир, и чтобы наконец это закончилось".