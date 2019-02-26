MARUV не едет на Евровидение-2019 от Украины: реакция организаторов конкурса

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Организаторы Евровидения отреагировали на скандал с MARUV
Организаторы Евровидения отреагировали на скандал с MARUV / Фото из открытых источников

Европейский вещательный союз (EBU), который является организатором "Евровидения", спокойно отреагировал на то, что победительница Национального отбора певица MARUV не будет представлять Украину на песенном конкурсе.

Организация возложила всю ответственность за отбор конкурсанта на Национальную общественную телерадиокомпанию Украины, говорится на их официальном сайте.

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Каждый вещатель страны-участницы ответственен за отбор своего участника на песенный конкурс "Евровидение" в соответствии с правилами, установленными Европейским вещательным союзом,
– отметили в EBU.

Сейчас украинская телекомпания ведет переговоры, чтобы представить участника, который поедет на Евровидение в Тель-Авив. Его объявят на фиционных каналах Евровидения после подтверждения НСТУ.

Почему MARUV не едет на Евровидение?

НСТУ и певица MARUV не подписали соглашение по участию в Евровидении-2019 после ее победы в Национальном отборе на песенный конкурс. Стороны после 7 часов переговоров так и не пришли к согласию по ряду причин.

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Председатель НСТУ Зураб Аласания заявил, что не все хорошие украинские исполнители готовы быть хорошими культурными дипломатами.

Сама певица заявила, что готова отказаться от гастролей в России ради участия в Евровидении. Свой отказ от участия в международном конкурсе она объяснила тем, что "не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции политиков".

Смотрите видео: MARUV не едет на Евровидение-2019 от Украины

Кто может поехать на Евровидение от Украины вместо MARUV?

Украину на Евровидении-2019 в Израиле вместо MARUV может представить женский коллектив Freedom-Jazz. В частности, по правилам, если победитель Нацотбора отказывается участвовать в музыкальном конкурсе, на него отправляется тот певец, который набрал наибольшее количество баллов после победителя. В Украине группа Freedom Jazz получила второе место с 10 баллами от судей и зрителей.

Однако вопрос, кто же официально будет представлять Украину на песенном конкурсе в этом году, остается открытым.

 

Почему возник скандал вокруг участия MARUV на Евровидении-2019 от Украины?
По результатам голосования, в финале Нацотбора на Евровидение-2019 певица MARUV одержала победу. Следовательно именно эта эпатажная артистка должна была представлять Украину на международном шоу.

После прямого эфира немало украинцев выступили против того, чтобы MARUV ехала на песенный конкурс в Тель-Авив. Причиной критики стало то, что певица продолжает гастролировать по России и убеждена, что выступлениями на территории страны-агрессора способствовала "миру между странами". В то же время она без колебаний заявила, что считает Крым территорией Украины, но не смогла однозначно ответить на вопрос о войне на Донбассе.

А еще выяснилось, что правами на песню Siren Song, с которой MARUV должна была выступать на Евровидении-2019, владеет российская компания Warner Music Russia.

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Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Новости культуры Евровидение 2019 Скандал MARUV Евровидение
Источник: 24 канал
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