MARUV объяснила слова о поддержке России и Лазарева на Евровидении-2019

Победительница украинского Нацотбора Евровидение-2019 MARUV, которая после скандала отказалась ехать на песенный конкурс в Израиль, пожаловалась на СМИ, которые якобы вырывают из контекста ее слова о поддержке России.

MARUV ранее заявила, что будет поддерживать на Евровидении всех конкурсантов, однако наибольшее предпочтение будет отдавать представителю России Сергею Лазареву.

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"Надо смотреть на номер, выступления всех. Но понятно, из-за моего доброго отношения к Сереже, тем более, имеем с ним классную, интересную общую историю, поэтому буду его поддерживать. Но, кроме этого, хочется посмотреть другие выступления, поддержать тех артистов, которые будут делать крутой перформанс и что-то интересное", – убеждала певица.

Впоследствии артиска опубликовала пост, в котором отметила, что СМИ вырывают ее слова о поддержке России из контекста, чтобы повысить трафик своих ресурсов. Поэтому, ситуация с Евровидением "каждый день возвращается к ней новыми заголовками, приводят в ступор".

Поясню последний раз: я очень давно знакома с Сергеем Лазаревым, который был моим наставником в украинском проекте "Голос страны-4", где я участвовала 5 лет назад. Но, пожалуй, мое знакомство с ним стало крутой темой для спекуляций в заголовках нашей прессы,

– заявила MARUV.

При этом исполнительница не дала конкретного ответа, за кого будет голосовать на конкурсе.

"За кого я голосую на Евровидении? Скажу вам так: я за бенгер, который подорвет Европу! Каждому артисту, который выйдет на сцену Евровидения в Тель-Авиве, желаю удачи, храбрости и победы! Я – за музыку!", – подытожила она .

Почему MARUV не поедет на Евровидение-2019 от Украины?​

По результатам голосования звездных судей и зрителей, в финале Нацотбора на Евровидение-2019 певица MARUV одержала победу. После критики в отношении ее выступлений в России и неоднозначной позиции относительно войны на востоке Украины, НСТУ решила не подписывать соглашение с MARUV. Сама артистка заявила, что не запланированные выступления в России стали причиной для этого.



Впоследствии представители НСТУ предложили другим финалистам Нацотбора представить страну на Евровидении-2019, однако те отказались. Поэтому в 2019 году ни один украинский артист не выйдет на сцену конкурса в Тель-Авиве.