MARUV ограбили в Киеве: какие вещи украли у артистки

Украинская певица MARUV, которая не отказывается от гастролей в РФ, в очередной раз стала жертвой ограбления. В Киеве у звезды украли сумку с деньгами и документами.

О неприятном инциденте MARUV рассказала в инстаграм-сторис. Артистка обратилась к поклонникам с просьбой предоставить информацию, если кто-то был свидетелем дерзкого ограбления, и помочь вернуть потерянные вещи.

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По словам певицы, ограбление произошло вечером 11 января. MARUV оставила свое авто на улице Богдана Хмельницкого в Киеве. И когда вернулась к машине, увидела, что у нее украли сумку с документами и всеми деньгами. Кроме этого, воры украли все подарки, которые певица приобрела для своих родных.

"Только что у меня из машины украли сумку с документами, со всеми новогодними подарками, со всем, так сказать, "барахлом". Инцидент произошел час назад. Если вы что-то видели, или найдете в своем дворе черную сумку, сделанную под крокодиловую кожу, пожалуйста, отзовитесь и напишите", – обратилась взволнованная MARUV.

Это не первый раз артистка становится жертвой ограбления. Так, в последние дни марта 2019 года MARUV заявила, что грабители разбили ее багаж в аэропорту и вытащили из чемоданов украшения. Злоумышленники думали, что она носит золото и серебро, поэтому забрали всю бижутерию из сумки.

Уже через месяц инцидент повторился. В аэропорту в MARUV из сумки нагло вытащили брендовые очки и сережки с камнями Swarovski. Чемодан, по словам российской гастролерши, открывали специальными щипцами. Тогда представители МАУ извинились перед артисткой и объяснили, что доставкой багажа пассажиров на их самолеты занимается частная фирма.