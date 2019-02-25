MARUV откажется от России ради Евровидения: в правительстве критически отреагировали на решение

Отмена выступлений MARUV на территории страны-агрессора еще не значит, что Украина избежит информационных рисков. Решение об участие исполнительницы не должно быть "гибридным".

На заявление певицы об отказе от поездок в Россию вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко отреагировал на своей странице в Twitter.

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MARUV, которая победила в финале национального отбора на Евровидение-2019, готова отказаться от гастролей по стране-агрессоре. Она отметила, что любит Украину и хочет представлять ее на главном конкурсе в Тель-Авиве.

Однако вице-премьер подчеркнул, что решение нужно принять взвешенное, поскольку риски для Украины все равно существуют.

Теоретическая отмена нескольких концертов в РФ не снимает тех гигантских информационных рисков, которые получит Украина, если на "Евровидении" ее будут представлять артисты, которые уже провели десятки концертов в России. Поэтому решение надо принять взвешенное. Украинское. А не гибридное,

– отметил Кириленко.

MARUV имела два запланированных сольных концерта на территории страны-агрессора. Они должны были пройти в Москве и Санкт-Петербурге в начале апреля.

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко не уставал комментировать отбор на Евровидение-2019 от Украины. В частности, он отметил, что победитель национального конкурса, то есть певица MARUV, не может представлять страну, пока выступает в стране-агрессоре.

Отметим, в России на скандал вокруг MARUV отреагировали и предложили ей поехать на Евровидение от себя в 2020 году.

Теоретичне скасування декількох концертів у РФ не знімає тих гігантських інформаційних ризиків, які отримає Україна, якщо на "Євробаченні" її будуть представляти артисти, що УЖЕ провели десятки концертів у Росії. Тому рішення треба ухвалити зважене. Українське. А не гібридне. — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 25 лютого 2019 р.

Почему возник скандал вокруг участия MARUV на Евровидении-2019 от Украины?

В финале нацотбора на Евровидение-2019 MARUV одержала победу и завоевала право представлять Украину на песенном конкурсе. По результатам голосования зрителей и жюри конкурса она получила 11 баллов. Многие украинцы выступили против того, чтобы артистка ехала на конкурс. Причиной жесткой критики стало то, что MARUV продолжает гастролировать по России. Сама девушка утверждает, что выступлениями на территории страны-агрессора способствует "миру между странами".



При этом MARUV заявила, что считает Крым территорией Украины, но не смогла однозначно ответить на вопрос о войне на Донбассе. Певица сказала, что это очень сложный вопрос для нее, ведь ее близкие потеряли дома на Донбассе, и ей об этом очень трудно говорить. MARUV добавила, что "хочет, чтобы наступил мир, и чтобы наконец это закончилось".