MARUV отреагировала на вылет из "Танцев со звездами": Я ухожу счастливой!

Украинская певица MARUV вместе со своим партнером Джеем 22 сентября покинула танцевальный паркет шоу "Танцы со звездами". Звезда исполнила эротический стрип, который не получил одобрения от судей и зрителей.

Артистка уже отреагировала на свой уход из шоу "Танцы со звездами" во время 5 прямого эфира. На своей странице в инстаграме MARUV записала для фанатов видеообращение, в котором призналась, что предыдущий месяц для нее был очень утомительным, поэтому она рада, что наконец-то будет иметь время, которое сможет посвятить собственном творчестве.

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Друзья, спасибо всем, кто меня поддерживал, кто голосовал, я вас так люблю, мне так приятно. Но я прошу вас не расстраиваться, потому что я очень рада, я так устала, этот месяц был очень тяжелым. У меня не было ни одного выходного, я почти не спала. Я ухожу счастливой, потому что наконец я займусь делами с альбомом и сделаю свою арт-выставку,

– заявила эпатажная MARUV в Instagram-Stories.



MARUV и Джей покинули "Танцы со звездами" / Instagram-Stories / @maruvofficial

Стоит добавить, что еще во время 5 выпуска шоу "Танцев со звездами" певица объяснила, почему свое поражение она принимает с радостью.

"Я хочу сказать спасибо всей команде, которая помогала мне. Я очень хотела сюда попасть, мечтала об этом проекте... Но на самом деле спасибо, что вы нас заставили уйти, потому что совмещать гастроли с шоу сложно", – отметила MARUV.

Напомним, что в зоне риска в финале 5 выпуска оказались пары MARUV и Джея, Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова, Дзидзьо и Яны Цибульской.