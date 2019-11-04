MARUV победила в российской номинации на MTV Europe Music Awards: полный список победителей

207 Читати новину українською
MARUV победила в российской номинации
MARUV победила в российской номинации / Getty Images

В воскресенье, 3 ноября, в испанской Севилье отгремела одна из самых престижных ежегодных церемоний награждения – MTV Europe Music Awards. В список лауреатов попала украинская певица MARUV, которая одержала победу в российской номинации.

Накануне, 3 ноября, в Севилье, на юге Испании, определяли победителей популярной музыкальной премии MTV Europe Music Awards.

Читайте также: MARUV выступила на концерте Кристины Агилеры в Москве: видео и фото

Список лауреатов состоял из популярных мировых звезд, в частности, Тейлор Свифт, Ариана Гранде, Билли Айлиш и многих других. Однако в перечень победителей попала также известная украинская певица MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун.

На красной дорожке мероприятия украинский исполнитель, как всегда, эпатировала образом и позированием перед папарацци. И, как оказалось после объявления результатов церемонии MTV Europe Music Awards, ей удалось получить награду в категории "Лучший российский артист".

MTV Europe Music Awards (EMA) - ежегодная церемония вручения музыкальных наград. В 1994 году ее основал телеканал MTV Europe. Ежегодно церемония проходит в одном из крупных европейских городов. Однако в последний раз Украина принимала участие в церемонии в 2007 году. Именно тогда Lama была признана лучшей украинской исполнительницей.

О номинации MARUV в категории "Лучший российский исполнитель" стало известно в начале октября. Певица сообщила об этом на своей странице в инстаграме, призывая фанатов голосовать за нее.

MARUV
MARUV на красной дорожке премии MTV Europe Music Awards / Getty Images

Список победителей MTV Europe Music Awards:

Лучший поп-исполнитель: Halsey (Холзи)

Лучший хип-хоп исполнитель: (Nicki Minaj) Ники Минаж

Лучший рок-исполнитель: группа Green Day

Лучшая песня: Billie Eilish – Bad guy

Лучший исполнитель проекта "Worldstage": Muse – Bilbao, Spain 2018

Лучший новый исполнитель: Billie Eilish (Билли Айлиш)

Лучшее видео: Taylor Swift – ME! ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco

Лучший российский исполнитель: MARUV

Лучший исполнитель Соединенных Штатов: Taylor Swift (Тейлор Свифт)

blog_ava
Танцы со звездами 2019: все участники третьего сезона популярного шоу
сегодня
21670
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Новости Украины Музыка MARUV
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Анне Винтур – 70: цитаты самой влиятельной женщины в индустрии моды
3 ноября 20:21 Анне Винтур – 70: цитаты самой влиятельной женщины в индустрии моды
Анастасія Манюхіна 675
Кендалл Дженнер – 24! Интересные факты о супермодели, которые вас удивят
3 ноября 09:26 Кендалл Дженнер – 24! Интересные факты о супермодели, которые вас удивят
Анастасія Манюхіна 648
Куда пойти в Киеве в ноябре: афиша самых интересных событий
1 ноября 20:15 Куда пойти в Киеве в ноябре: афиша самых интересных событий
Уляна Журба 216
Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019: интересные советы
1 ноября 12:00 Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019: интересные советы
Квітослава Туз 4409
Хеллоуин-2019: какие шокирующие и неожиданные образы выбрали звезды в вечер "всех святых" – фото
1 ноября 11:59 Хеллоуин-2019: какие шокирующие и неожиданные образы выбрали звезды в вечер "всех святых" – фото
Уляна Журба 1484
Новости
Больше новостей
Залиште відгук