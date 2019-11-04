MARUV победила в российской номинации на MTV Europe Music Awards: полный список победителей
В воскресенье, 3 ноября, в испанской Севилье отгремела одна из самых престижных ежегодных церемоний награждения – MTV Europe Music Awards. В список лауреатов попала украинская певица MARUV, которая одержала победу в российской номинации.
Накануне, 3 ноября, в Севилье, на юге Испании, определяли победителей популярной музыкальной премии MTV Europe Music Awards.
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Список лауреатов состоял из популярных мировых звезд, в частности, Тейлор Свифт, Ариана Гранде, Билли Айлиш и многих других. Однако в перечень победителей попала также известная украинская певица MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун.
На красной дорожке мероприятия украинский исполнитель, как всегда, эпатировала образом и позированием перед папарацци. И, как оказалось после объявления результатов церемонии MTV Europe Music Awards, ей удалось получить награду в категории "Лучший российский артист".
MTV Europe Music Awards (EMA) - ежегодная церемония вручения музыкальных наград. В 1994 году ее основал телеканал MTV Europe. Ежегодно церемония проходит в одном из крупных европейских городов. Однако в последний раз Украина принимала участие в церемонии в 2007 году. Именно тогда Lama была признана лучшей украинской исполнительницей.
О номинации MARUV в категории "Лучший российский исполнитель" стало известно в начале октября. Певица сообщила об этом на своей странице в инстаграме, призывая фанатов голосовать за нее.
MARUV на красной дорожке премии MTV Europe Music Awards / Getty Images
Список победителей MTV Europe Music Awards:
Лучший поп-исполнитель: Halsey (Холзи)
Лучший хип-хоп исполнитель: (Nicki Minaj) Ники Минаж
Лучший рок-исполнитель: группа Green Day
Лучшая песня: Billie Eilish – Bad guy
Лучший исполнитель проекта "Worldstage": Muse – Bilbao, Spain 2018
Лучший новый исполнитель: Billie Eilish (Билли Айлиш)
Лучшее видео: Taylor Swift – ME! ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco
Лучший российский исполнитель: MARUV
Лучший исполнитель Соединенных Штатов: Taylor Swift (Тейлор Свифт)