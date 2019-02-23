Биография MARUV – победительницы на Евровидение-2019 от Украины

На вокальном шоу Евровидение-2019, Украину будет представлять певица MARUV. Что известно об участнице Евровидения-2019 и имеет ли она шансы на победу – читайте далее.

Биография MARUV

Немало разговоров было вокруг участницы Евровидения-2019 MARUV, которая пришла на шоу после заявления певицы TAYANNA об отказе от конкурса. Принять участие в песенном шоу ей предложил главный продюсер Нацотбора Руслан Квинта. Эксцентричная и скандальная певица, долго не думая, сразу вступила в вокальную борьбу и стала фавориткой.

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Однако MARUV известна не только неожиданным появлением на первом этапе Евровидения. Анна Корсун (настоящее имя артистки) начала вокальную карьеру еще в 2013 году. Тогда девушка училась в Харьковском политехническом институте, где получала образование радиофизика. Однако ей пришла идея создать свою группу, получивший название The Pringlez. Коллектив перепевал знаменитые хиты в поп-рок стиле, а затем начал представлять свою музыку.

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Медленный старт не удовлетворял строптивую Анну Корсун, поэтому она решила участвовать в многочисленных талант-шоу, в частности, "Голосе страны-4", "Новой волны", "Х-факторе" и Нацотборе на Евровидение-2016.

Участие в Национальном отборе Евровидения-2019

Нацотбор к Евровидению-2019: смотреть онлайн – выступление MARUV