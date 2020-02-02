MARUV похвасталась телом в прозрачном платье: соблазнительные фото

Украинская исполнительница настоящая поклонница соблазнительных образов на сцене. Она часто совмещает латекс с откровенным мини и высокими каблуками. Но и в повседневной жизни исполнительница не упустите возможности показать свое стройное тело, выбирая не менее соблазнительные образы.

Как и многие отечественные звезды MARUV во время зимних каникул устроила настоящий летний отдых с мужем и по совместительству концертным директором Александром Корсуном. Супруги среди роскошных курортов выбрали остров Бали.

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Хотя пара уже вернулась в Украину, однако MARUV продолжает пополнять личную страницу в Инстаграме провокационными кадрами. Так, в очередной фотосессии соблазнительная исполнительница предстала в черном мини-платье в сеточку, которое почти оголила ее подтянутую фигуру. Знаменитость предстала в пикантных позах, которые позволили ей показать упругие ягодицы и пышный бюст.

Эпатажа добавила новая прическа MARUV, которая покрасила волосы в яркий голубой цвет. Насыщенный вечерний макияж и массивные геометрические серьги гармонировали с дерзким образом певицы. Она в очередной раз доказала свою сексуальность, заменив латекс на полупрозрачное платье.



Певица MARUV на отдыхе на Бали/ Instagram / @maruvofficial



Певица MARUV на отдыхе на Бали/ Instagram / @maruvofficial



Певица MARUV на отдыхе на Бали/ Instagram / @maruvofficial

Не менее потрясающими стали фотографии, на которых звезда позировала в черном платье с дырками и большой соломенной шляпе. MARUV развлекалась в тропиках, катаясь на качелях среди густых лесов.