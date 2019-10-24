MARUV появится в прямом эфире "Танцы со звездами 2019": детали

Певица MARUV, которая вышла из проекта "Танцы со звездами 2019" еще в 5 выпуске, вернется в шоу. Артистка станет ведущей балкона и будет встречать участников после их выступлений.

Об этом организаторы "Танцы со звездами 2019" объявили на официальной инстаграм-странице проекта. По их словам, MARUV всего на один выпуск будет ведущей балкона, а перед объявлением результатов голосования зрителей и судей исполнит одну песню из своего репертуара. Вероятно, выступление будет сопровождаться провокационными танцами с шоу-балетом певицы.

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Кроме этого, организаторы объявили тему 10 выпуска. Вечер они решили посвятить мистическому празднику Хэллоуин, который за рубежом отмечают 31 октября. На паркете участники шоу будут удивлять зрителей тематическими постановками и довольно жуткими превращениями. Звездные судьи и ведущие, в частности, MARUV не обойдут вниманием тему прямого эфира и также ошеломят поклонников неожиданными образами.

Интересно, что в блоге MARUV не только объявила, что согласилась быть ведущей проекта "Танцы со звездами 2019", но и напомнила поклонникам, что претендует на международную премию MTV Europe Music Awards. Попала она в список номинантов от России.

"Я номинирована от MTV Russia на MTV EMA и осталось очень мало времени до конца голосования", – заявила она, призвав людей отдать свои голоса за ее кандидатуру.

Что известно о шоу "Танцы со звездами"?Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. Впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1.



Получилось 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". Тогда же победила певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. После этого было проведено еще один сезон, где победу одержал комик Игорь Ласточкин и хореограф Илона Гвоздева.