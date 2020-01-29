MARUV потеряла более 2 миллионов гривен во время ограбления: что именно украли у артистки

11 января певица MARUV, которая часто гастролирует в России и получает там премии, стала жертвой ограбления. Правоохранители задержали подозреваемого в преступлении и нашли украденные украшения звезды. В то же время стало известно, что именно украли у MARUV.

Как сообщает "КП в Украине", из машины артистки вынесли вещи и наличные на сумму 2,373 миллиона гривен. По данным журналистов, воры украли ювелирные украшения MARUV, в частности, серьги и перстни с бриллиантами, золотые браслеты, цепочку и брендовую бижутерию. В день ограбления певица призналась, что потеряла подарки, которые подготовила своим родным на праздники, поэтому, вероятно, речь шла именно о драгоценностях.

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Кроме этого, в сумке MARUV было немало наличных – 4000 евро, 2000 долларов, 5000 рублей, 2000 албанских леков, 2000 дирхамов (валюта ОАЭ), 200 гривен, а также банковские карты. Поэтому кражу квалифицируют как в "особо крупных размерах".



Нашли украшения, которые украли у MARUV / Пресс-служба

Ограбление произошло 11 января на улице Богдана Хмельницкого. MARUV на инстаграм-странице рассказала, что в ее машине разбили стекло и забрали сумку с деньгами и документами, а также новогодние подарки, которые звезда приобрела для своих родных. В отчаянии артистка обратилась к своим поклонникам, которые могли быть свидетелями преступления. Помогло ли это поймать вора, пока неизвестно, однако правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в этом.

Им оказался иностранец из Грузии, который арендовал жилье на окраине Киева. Там полицейские обнаружили часть украденных вещей MARUV, которые после экспертизы передадут певице, а также спецоборудование для ограбления машин. Знаменитость решила публично поблагодарить правоохранителей, признавшись, что не ожидала, что вора можно найти.

"Нашли человека, который меня ограбил и нашли часть моих вещей. Я даже не верила, что это произойдет, но благодаря нашим правоохранительным органам этот человек был найден. Спасибо полиции за то, что вернули мне чувство безопасности. Надеюсь, что документы и другие важные для меня вещи найдутся", – написала MARUV 28 января.