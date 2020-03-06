MARUV презентовала развратный трек "Новая сила киски" под альтер-эго Shlakoblochina: песня 18+

Накануне Международного женского дня MARUV решила сделать подарок мужской части своей аудитории. Она представила первый сингл под альтер-эго Shlakoblochina под названием "Новая сила киски". Пошлая песня быстро разлетелась по сети, однако далеко не все поклонники певицы оценили такие эксперименты.

Российская гастролерша MARUV не прекращает удивлять поклонников своим творчеством. Завоевав армию фанатов в странах СНГ, звезда решилась выпускать русскоязычные песни под альтер-эго Shlakoblochina. Певица анонсировала новый проект всего несколько дней назад, а сегодня, 6 марта, обнародовала первый сингл "Новая сила киски".

Горячее Дженнифер Лопес показала аппетитные формы в купальнике: пикантное видео 18+

Песня появилась на официальном канале MARUV в ютубе, а премьеру она анонсировала на официальной странице в инстаграме. Однако для Shlakoblochina она уже создала собственную страницу, за которой следят более 8 тысяч пользователей. В инстаграм-сторис певица поспешила объяснить, что Shlakoblochina – это кардинально другой проект.

Там нет смысла. Там просто тупо, весело, смешно и местами вульгарно. Ничего общего с MARUV он не имеет,

– аргументировала исполнительница.

Однако мнение сторонников в отношении такого развратного творчествоа разделилось. Одни активно репостят трек в социальных сетях и цитируют пошлый текст, другие же не скрывают своего разочарования: "Троллинг, не троллинг, но не стоило бы превращаться в примитивный ширпотреб", "В порнороликах планируешь сниматься", "К сожалению, уже по названию было понятно, что это какой-то третий сорт. Куда-то не туда, Анна, идете", "смысл для деградирующего общества сойдет".

Shlakoblochina – Новая сила киски: слушайте песню онлайн

Что известно о русской гастролерше MARUV?Некогда участница "Голоса страны 4" Анна Корсун, а сегодня всемирно известная певица в жанре электронной музыки MARUV так и не смогла выразить свою позицию относительно российской агрессии в Украине. Но значительно красноречивее ее поступки.



В прошлом году она получила награду MTV Europe Music Awards. Однако национальной гордостью украинцев певица не стала, ведь получила победу в российской номинации. На протяжении последних лет исполнительница гастролирует по России и славится дружбой с российскими артистами, которых она радушно поздравляет с юбилеями в Москве.