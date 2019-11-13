MARUV признали певицей года в России

Украинская певица MARUV в очередной раз получила престижную награду в России. Знаменитость была признана журналом Glamour Russia лучшей российской певицей.

На своей странице в инстаграм певица опубликовала новое фото с наградой, а в подписи MARUV поблагодарила издание Glamour.

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"Теперь я официально самая гламурная певица года. Спасибо за эту премию журнала Glamour Russia и моим фанам, они у меня активные. Люблю вас", – написала украинская исполнительница.

Что интересно, российский глянец Glamour отметил в двух главных номинациях украинок. Кроме "певицы года" MARUV, журнал признал одесситку Регину Тодоренко "Женщиной года".

"Певицей года" по версии журнала Glamour стала MARUV. 2019-й – однозначно год MARUV. У нее вышла первая русскоязычная песня, ее хиты поднимались на верхние строчки топ-чартов, она победила на MTV Еигоре Music Awards и ее клип на песню Drunk Groove собрал 120 млн просмотров на YouTube! И это только начало,

– отмечаются редакторы издания в инстаграме.

Добавим, что накануне победу MARUV в категории "Лучший артист по версии телеканала "MTV Россия" прокомментировал ее концертный директор Кирилл Фельдман. Он также заявил, что такая номинация никаким образом не связывает ее с российской премией.