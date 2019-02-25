MARUV раскрыла требования договора для участия в Евровидении-2019

Певица MARUV, которая победила в финале национального отбора на Евровидение-2019, обнародовала требования договора от Национальной телекомпании для участия в певческом конкурсе.

Она отметила, что договор должен быть подписан до обеда 25 февраля.

Читайте также: В России назвали украинцев идиотами и захотели отправить MARUV на Евровидение от себя

По словам MARUV, она готова взять на себя все расходы за участие в Международном конкурсе.

Требования договора для певицы на Евровидении-2019:

• MARUV запрещена любая импровизация на сцене без утверждения Национальной телекомпании Украины (НТКУ). Например, несогласованный шпагат приведет к штрафу в 2 миллиона гривен.

• Она должна срочно передать авторские права на песню, которые принадлежат мировому лейблу Warner Music (об этих правах было известно до начала конкурса).

• Певица должна четко выполнять любые требования и указания НТКУ. (Теоретически, ее могут заставить танцевать на Дне рождения у какого-то вице-премьера, а в случае отказа – дисквалифицируют и обяжут снова выплатить штраф в 2 миллиона гривен. К тому же, она должна компенсировать ущерб НТКУ).

* MARUV запретно общаться с журналистами без согласования с НТКУ. (Хотя это полностью нарушает свободу слова и права человека).

Читайте также: Права на песню MARUV принадлежат российской компании

В случае нарушения одного из пунктов певица будет обязана заплатить штраф – 2 миллиона гривен и компенсировать убытки еще на неопределенную сумму.

Между тем от НТКУ MARUV ничего не получит: ни финансовой поддержки, ни помощи в организации поездки, ни, тем более, международной промо поддержки. Она даже сама должна оформить себе визу.

НТКУ обязана только давать певице подсказки относительно правил проведения конкурса и разрешить взять с собой для поддержки 10 человек за свой счет.

Я чувствую давление. И вижу явные попытки заставить меня отказаться представлять свою страну на международном конкурсе Евровидение-2019. Я прошу вашей поддержки, поддержки прессы и независимых журналистов, которые не готовы выполнять чей-то заказ,

– добавила MARUV.

Певица также заявила, что готова отказаться от выступлений в России ради участия в песенном конкурсе.

Почему возник скандал вокруг участия MARUV на Евровидении-2019 от Украины? В финале нацотбора на Евровидение-2019 MARUV одержала победу и завоевала право представлять Украину на Международном конкурсе. По результатам голосования зрителей и жюри конкурса, она получила 11 баллов. Однако многие украинцы выступили против того, чтобы артистка ехала на конкурс. Причиной жесткой критики стало то, что MARUV продолжает гастролировать в России. Сама девушка убеждает, что выступлениями на территории страны-агрессора способствует "миру между странами".



При этом MARUV заявила, что считает Крым территорией Украины, но не смогла однозначно ответить на вопрос о войне на Донбассе. Певица сказала, что это очень сложный вопрос для нее, ведь ее близкие потеряли дома, на Донбассе, и ей об этом очень тяжело говорить. MARUV добавила, что "хочет, чтобы наступил мир, и чтобы это наконец закончилось".