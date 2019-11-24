MARUV разделась до белья в финале "Танцев со звездами": горячее видео

24 Читати новину українською
MARUV разделась до белья в финале "Танцев со звездами": горячее видео / Instagram / @maruvofficial

Украинская гастролер MARUV зажгла в грандиозном финале шоу "Танцы со звездами 2019". Певица поразила зрителей своим танцевальным номером, в котором разделась до белья.

В воскресенье, 24 ноября, прошел долгожданный финал проекта "Танцы со звездами".

Интересно! Настя Каменских в латексном платье зажгла в финале "Танцев со звездами": впечатляющее видео

В выпуске шоу выступили популярные певцы. Так, кроме MARUV, зажигали NK (Настя Каменских), группа "Время и стекло" и Макс Барских.

Скандальная участница проекта и певица MARUV спела свой новый хит "don'T Stop", в котором соединила вокал и эротическую танцевальную постановку.

К тому же, MARUV вышла в черном спортивном костюме, однако к концу выступления разделась до белья, чем удивила зрителей шоу.

MARUV выступила на "Танцах со звездами 2019": видео

 

 

Это настоящая война, – Нефедов о контрабанде, Андрее Богдане и "теневом премьере"
24 ноября
1593
Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Музыка MARUV
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
7 песен Тома Оделла, которые стоит послушать каждому
24 ноября 17:02 7 песен Тома Оделла, которые стоит послушать каждому
Наталя Сколоздра 578
"Хищные птицы", "Бонд 25", "Мулан" и другие: 10 самых ожидаемых фильмов 2020 года
24 ноября 15:21 "Хищные птицы", "Бонд 25", "Мулан" и другие: 10 самых ожидаемых фильмов 2020 года
Марта Вересюк 645
День рождения Венсана Касселя: топ-5 самых популярных фильмов с французским актером
23 ноября 20:48 День рождения Венсана Касселя: топ-5 самых популярных фильмов с французским актером
Анастасія Манюхіна 436
Тема Голодомора – личная история для каждого: интервью с режиссером и героем фильма "Яков"
23 ноября 15:30 Тема Голодомора – личная история для каждого: интервью с режиссером и героем фильма "Яков"
Катерина Петренко 166
Фильмы года 2019: лучшие ленты, которые обязательно стоит увидеть каждому
23 ноября 14:20 Фильмы года 2019: лучшие ленты, которые обязательно стоит увидеть каждому
Юлія Турелик 382920
Новости
Больше новостей
Залиште відгук