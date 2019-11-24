MARUV разделась до белья в финале "Танцев со звездами": горячее видео

Украинская гастролер MARUV зажгла в грандиозном финале шоу "Танцы со звездами 2019". Певица поразила зрителей своим танцевальным номером, в котором разделась до белья.

В воскресенье, 24 ноября, прошел долгожданный финал проекта "Танцы со звездами".

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В выпуске шоу выступили популярные певцы. Так, кроме MARUV, зажигали NK (Настя Каменских), группа "Время и стекло" и Макс Барских.

Скандальная участница проекта и певица MARUV спела свой новый хит "don'T Stop", в котором соединила вокал и эротическую танцевальную постановку.

К тому же, MARUV вышла в черном спортивном костюме, однако к концу выступления разделась до белья, чем удивила зрителей шоу.

MARUV выступила на "Танцах со звездами 2019": видео