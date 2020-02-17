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MARUV вернули часть украденных вещей: фото из полицейского участка

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Певица MARUV / Facebook / Полиция Киева

В середине января этого года певица MARUV сообщила о том, что ее дерзко ограбили в центре Киева. Теперь стало известно, что преступника задержали, а исполнительнице вернули часть украденных вещей.

MARUV показала в полицейском участке, что у нее похитили, а также поблагодарила правоохранительные органы за работу. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Киева.

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В соцсети опубликовали фото вещей, которые удалось вернуть.

Сегодня, 17 февраля, следователь Шевченковского управления полиции вернул певице часть похищенных вещей, остальное имущество вернут владелице после проведения экспертиз. Напомним, 11 января на улице Богдана Хмельницкого неизвестный разбил стекло в автомобиле и похитил вещи певицы. Впоследствии столичные правоохранители задержали подозреваемого и изъяли у него большую часть похищенных вещей. Задержанным оказался гражданин другого государства, 1979 года рождения,
– говорится в сообщении полиции.

Вкрадені речі MARUV
Украденные вещи певицы MARUV / Facebook / Полиция Киева

MARUV поблагодарила правоохранителей на видео и обратилась к поклонникам с просьбой внимательно следить за своими вещами, а в случае ограбления немедленно обращаться в полицию.

Видеообращение MARUV в полицейском участке: смотрите видео онлайн

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle MARUV
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