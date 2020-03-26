MARUV возмущается, что из-за гастролей в России не может добраться в Украину

Популярная певица MARUV, которая зачастую гастролирует с концертами в России, выразила свое возмущение украинском консульству. Скандальная исполнительница застряла в России и не может вернуться в Украину.

Об инциденте Анна Корсун рассказала в своем Инстаграме. Она записала агрессивное видео, в котором отметила, что украинское консульство относится к ней с предубеждением, мол, "тот, кто хотел уехать, уже давно это сделал".

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"Друзья, я в шоке. Я звонила в украинское консульство, чтобы они мне объяснили, как попасть домой. Это самое невежливо консульство, которое только может быть. Девушка оператор – психованная идиотка меня выбивает, когда я в очередной раз перезваниваю", – отметила певица.

По словам артистки, по объективным причинам, она раньше в Украину добраться не могла.

"Почему в других странах, за своих граждан отвечают, а в нашей нет? Это похоже больше на то, что к гражданам Украины, которые находятся сейчас в России – просто предвзятое отношение. У меня такой же паспорт, как у вас. У меня такие же права, как у вас!", – возмутилась исполнительница.

Возмущение Maruv: смотрите видео

Отметим, что в связи с распространением коронавируса, МИД призывает вернуться в Украину до 27 марта. Известно, что Министерство иностранных дел Украины готовит возвращение 800 украинцев с территории России из-за эпидемии коронавируса.

По словам заместителя министра иностранных дел Украины Егора Божко, МИД совместно с Министерством инфраструктуры организовал для возвращения украинцев 8 поездов из-за рубежа, среди них есть и "Москва – Киев".

Что известно российскую гастролерши MARUV?

Участница "Голоса страны 4" Анна Корсун, сегодня известная певица в жанре электронной музыки MARUV, не высказывает свою позицию относительно российской агрессии в Украине.



В прошлом году она получила награду MTV Europe Music Awards. Однако национальной гордостью украинская певица не стала, ведь одержала победу в российской номинации. В последние годы исполнительница гастролирует Россией и славится дружбой с российскими артистами, которых она поздравляет с юбилеями в Москве.