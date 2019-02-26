MARUV впервые прокомментировала скандал с Евровидением: Сбавьте обороты

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Анна Корсун
Анна Корсун / Фото из открытых источников

Накануне украинская певица MARUV (Анна Корсун) и НСТУ не подписали соглашение по участию в Евровидении-2019 после ее победы в Национальном отборе на песенный конкурс. Стороны не пришли к согласию по ряду причин.

В сети создали электронную петицию в знак поддержки певицы, под которой уже подписались более 15 000 пользователей.

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В своем Instagram певица опубликовала видео, на котором поблагодарила поклонников за горячую поддержку.

Вы – невероятные, очень вдохновляете творить что-то новое и интересное. Хочется немного поговорить о ситуации, сложившейся с Нацотбором на Евровидение. Все, что происходит, это к лучшему,
– подчеркнула MARUV.

И отметила, что теперь будет масса времени, чтобы сосредоточиться на работе над новым альбомом и подготовиться к сольному концерту в Киеве, а также к музыкальной премии YUNA.

Анна Корсун призвала сторонников "сбавить обороты" и воспринимать то, что произошло, более спокойно – так, как сделала она.

Я очень не люблю конфликты. Агрессия никогда ничего не решает, поэтому хочу попросить вас не поддаваться провокациям, а поддержать меня своими улыбками и полными залами на концертах,
– объяснила певица.

"То, что вы слушаете мою музыку – это лучшая поддержка и благодарность", – подытожила MARUV.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 июня Киев @stereoplaza

Допис, поширений MARUV (@maruvofficial)

Почему возник скандал вокруг участия MARUV в Евроведении-2019 от Украины?По результатам голосования, в финале Нацотбора на Евровидение-2019 певица MARUV одержала победу. От зрителей и судей эпатажная артистка получила 11 баллов и должна была представлять Украину на международном шоу.

Но после критики по поводу ее выступлений в России и неоднозначной позиции относительно войны на востоке Украины, НСТУ, которая должна подписать последний договор с представителями Украины на Евровидение, решила не подписывать соглашение с MARUV.

О назначении нового представителя Украины на конкурсе Евровидение в Израиле станет известно сегодня, 26 февраля. По словам члена правления UA: Суспільне мовлення Александры Кольцовой, на участие в конкурсе могут выбрать любого из финалистов Национального отбора.

Одни из участников Национального отбора на Евровидение-2019 Freedom Jazz отказались от борьбы за представление Украины на международном конкурсе.

Смотрите видео: Кто поедет на Евровидение вместо MARUV

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Теги: Евровидение Музыка Евровидение 2019 MARUV LifeStyle Новости Украины Скандал
Источник: 24 Канал
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