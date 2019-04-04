MARUV выступила на юбилее российского бизнесмена, который публично поддерживает политику Путина

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MARUV выступила на юбилее бизнесмена Иосифа Пригожина
MARUV выступила на юбилее бизнесмена Иосифа Пригожина

Украинская певица MARUV исполнила зажигательные хиты на дне рождения российского продюсера и бизнесмена Иосифа Пригожина. Он является мужем артистки Валерии и откровенно поддерживает международную политику Владимира Путина.

После резонансного скандала с Национальным отбором на Евровидение-2019 MARUV не отменила запланированные концерты в России. Именно эти выступления были одним из спорных вопросов при согласовании контракта с НОТУ. MARUV уже успела побывать на запланированных встречах с российскими поклонниками, а в сети появились кадры, на которых видно, как артистка вышла на сцену во время закрытого праздника.

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Украинка исполнила свои зажигательные хиты на 50-м дне рождения российского продюсера Иосифа Пригожина. Объявлял выступление MARUV певец Николай Басков, который был ведущим праздника.

Празднование прошло 2 апреля в роскошном отеле Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park в Москве. Валерия организовала для своего звездного мужа вечеринку и заказала для него многоэтажный торт.

На кадрах, опубликованных на фан-странице Иосифа Пригожина, видно, что мероприятие посетили Яна Рудковская, Инна Маликова, Николай Басков, Наталья Королева и другие представители российского шоу-бизнеса. Немало звезд, как Валерия и ее продюсер, поддерживают Владимира Путина в вопросах внешней политики. Артисты выступали в оккупированном Крыму, а потому включены в список лиц, которым запрещен въезд в Украину

Почему MARUV не поедет на Евровидение-2019 от Украины?
По результатам голосования звездных судей и зрителей, в финале Нацотбора на Евровидение-2019 певица MARUV одержала победу. После критики по поводу ее выступлений в России и неоднозначной позиции относительно войны на востоке Украины, НОТУ не согласовала всех вопросов с MARUV.

Впоследствии представители НОТУ предложили другим финалистам Нацотбора представить страну на Евровидении-2019, однако те отказались. Поэтому в 2019 году ни один украинский артист не выйдет на сцену конкурса в Тель-Авиве. Полуфиналы главного конкурса Евровидения в Израиле запланированы на 14 и 16 мая, а финал состоится 18-го мая.

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Теги: Музыка Новости LifeStyle Новости России MARUV LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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