MARUV заподозрили в плагиате песни, с которой она победила в Нацотборе Евровидение-2019

110 Читати новину українською
MARUV
MARUV / Instagram / @eurovision.ua

Украинскую певицу MARUV, которая будет представлять Украину на Евровидении-2019, заподозрили в плагиате мелодии. В сети появилось видео, где ее песню Siren Song сравнивают с хитом французских исполнителей.

Финал Нацотбора Евровидение-2019 прогремел в субботу, 23 февраля. Получив всего на 1 балл больше, чем Freedom Jazz, MARUV удалось одержать победу. Певица исполняла зажигательную песню Siren Song, однако на следующий день после победы, ее заподозрили в плагиате.

Читайте также: Песня MARUV на Евровидение-2019: текст и перевод песни Siren Song

На Facebook-странице группы Дарья Видяшкина появилось видео, в котором сравнили мелодию ее песни с хитом 2005 года. В ролике объединили фрагменты выступления эпатажной исполнительницы, а также французского певца Calogero с треком Face a la mer.

Смотреть видеосравнение песни MARUV – Siren Song с песней Calogero – Face a la mer:

 

blog_ava
В Санкт-Петербурге на Невском произошло ДТП, как в Харькове с Зайцевой: фото и видео 18+
сегодня
1269
Теги: Евровидение 2019 MARUV Евровидение LifeStyle Музыка
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Нацотбор на Евровидение-2019: что известно о финалистах шоу и их песнях
23 февраля 15:37 Нацотбор на Евровидение-2019: что известно о финалистах шоу и их песнях
Юлія Михайлова 3397
Отбор на Евровидение 2019 от Украины: кто прошел в финал
23 февраля 13:40 Отбор на Евровидение 2019 от Украины: кто прошел в финал
9356
Что почитать интересного: пять ярких книг, которые нельзя пропустить
22 февраля 20:00 Что почитать интересного: пять ярких книг, которые нельзя пропустить
Євгенія Мазур 290
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 22-24 февраля
22 февраля 16:22 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 22-24 февраля
355
От тигровой акулы до ската-убийцы: 5 самых опасных животных в жизни Стива Ирвина
22 февраля 13:16 От тигровой акулы до ската-убийцы: 5 самых опасных животных в жизни Стива Ирвина
Юлія Девда 566
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук