MARUV заподозрили в плагиате песни, с которой она победила в Нацотборе Евровидение-2019

Украинскую певицу MARUV, которая будет представлять Украину на Евровидении-2019, заподозрили в плагиате мелодии. В сети появилось видео, где ее песню Siren Song сравнивают с хитом французских исполнителей.

Финал Нацотбора Евровидение-2019 прогремел в субботу, 23 февраля. Получив всего на 1 балл больше, чем Freedom Jazz, MARUV удалось одержать победу. Певица исполняла зажигательную песню Siren Song, однако на следующий день после победы, ее заподозрили в плагиате.

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На Facebook-странице группы Дарья Видяшкина появилось видео, в котором сравнили мелодию ее песни с хитом 2005 года. В ролике объединили фрагменты выступления эпатажной исполнительницы, а также французского певца Calogero с треком Face a la mer.

Смотреть видеосравнение песни MARUV – Siren Song с песней Calogero – Face a la mer: