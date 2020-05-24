Маша Ефросинина кардинально сменила имидж: впечатляющее видео

Украинская телеведущая Маша Ефросинина накануне дня рождения, которое будет уже завтра, 25 мая, решила кардинально изменить имидж. Она сделала новую прическу с короткими волосами и челкой.

Маша Ефросинина на карантине много времени уделяет общению с поклонниками. Она делится с ними полезными советами, отвечает на вопросы и рассказывает о своих буднях в изоляции. Однако на днях звезда удивила поклонников новым образом. Впечатляющее видео она опубликовала на личной странице в инстаграм.

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Недавно Маша распространила сообщение, в котором спросила поклонников, стоит ли ей делать челку. Несмотря на то, что большинство посоветовали не менять привычный образ, ведь она выглядит прекрасно, Ефросинина решила воплотить маленькую мечту в жизнь.

"Большинство из вас (мне так показалось!) были против. И я вас поддерживаю! Ведь я точно знаю, что устану от постоянных укладок челки, что в один прекрасный день посмотрю на старые фото и пожалею о том, что избавилась от роскошных волос. Но сегодня мне нравится, и я летаю от легкости, которой мне очень хотелось!"– отметила в публикации телеведущая.

Новый образ Маши Ефросининой

На ролике, который появился на странице знаменитости, она показала весь процесс преобразования. Теперь ее волосы значительно короче, а также есть челка, которая кардинально изменила ее стиль. Однако даже с такой прической Ефросинина выглядит непревзойденно.