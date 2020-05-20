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Маша Ефросинина очаровала сеть домашним образом: фото

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Маша Ефросинина
Маша Ефросинина / Instagram / @mashaefrosinina

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина продолжает делиться своими хрониками карантина с поклонницами. Она распространила очередной стильный кадр, который сделала дома.

Маша на карантине, как и ее звездные коллеги, много времени уделяет общению с поклонниками. Она проводит прямые эфиры, устраивает домашние фотосессии и рассказывает полезные советы. На днях на ее личной странице в инстаграме появилось очередное стильное фото, которое потрясло подписчиков Ефросининой.

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Телеведущая является кумиром многих украинских женщин. Они восхищаются ею и часто просят о помощи в виде советов и ответов на вопросы, которые волнуют. Маша радушно делится своим опытом. Также она не прекращает демонстрировать стильные образы в сети. Знаменитость знает, что выглядеть великолепно нужно где угодно и когда угодно.

Карантинный образ Маши Ефросининой

На кадре она запечатлена в домашнем костюме нежного цвета с животным и растительным принтами. Роскошные черные волосы звезда уложила на бок, а на лице сделала макияж с черными стрелками на веках и коричневой помадой на губах. Среди аксессуаров выбрала золотистый браслет, который видим на ее руке.

Маша Єфросиніна
Маша Ефросинина в стильном костюме / Instagram / @mashaefrosinina

В заметке под фото Маша рассказала про свой ютуб-канал. Она призналась, что создала его в 2014 году. Тогда в жизни телеведущей было много трудностей. Ефросинина решилась уйти с "Нового канала", где работала в течение многих лет, была на последних месяцах беременности, а в стране началась война.

Она поблагодарила поклонников, которые поддерживали ее на протяжении этих шести лет и продолжают оставаться вместе с ней. Также Маша призвала создавать что-то новое и не бояться перемен, ведь только так можно достичь успеха и желаемого результата.

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Маша Ефросинина Стиль и мода
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