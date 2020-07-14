Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина на днях стала объектом критики пользователей сети, которые писали, что звезда прибегла к пластике и потеряла индивидуальность. Сейчас знаменитость отреагировала на такие обвинения и даже показала своего хирурга.

Фото Маші, яке вона нещодавно поширила, викликало критику серед її фоловерів. Вона завжди отримувала багато компліментів на свою адресу, нею захоплювалися та брали приклад, проте тепер прихильники підозрюють улюбленицю у тому, що вона вдалася до пластичної хірургії. Єфросиніна відповіла хейтерам в інстаграм-сторіс.

До теми Машу Єфросиніну розкритикували за пластику: Сергій Притула втрутився у конфлікт

Маша Єфросиніна спершу не відповідала на критику, проте згодом вирішила розповісти усі секрети своєї краси та вдалих світлин, які допомагають їй підкреслити красу.



Машу Єфросиніну розкритикували у пластиці / Instagram-Stories / @mashaefrosinina

Телеведуча розповіла, що приголомшливого результату для свого обличчя вона змогла досягнути за допомогою косметики та правильного догляду.

Багато людей писало, що я втратила індивідуальність. Тому, друзі, настав той момент, коли час зізнатися вам, що це пластика. І просто зараз я готова познайомити вас зі своїм пластичним хірургом,

– з усмішкою сказала Маша.

Вона направила камеру праворуч і в кадрі з'явилася дівчина – це візажистка, яка зазвичай робить макіяж телеведучій. Саме вона допомагає знаменитості підкреслити природну красу.



Маша Єфросиніна показала свою візажистку / Instagram-Stories / @mashaefrosinina

Пізніше Єфросиніна зазначила, що макіяж – це лише частина всього процесу перевтілення. Для того, щоб вдало виглядати на фото не можна забувати про такі складові, як фільтр, світло та ракурс. Пізніше телеведуча показала, як вони впливають на якісь зображення та зовнішній вигляд.



Маша Єфросиніна підкреслила природну красу / Instagram-Stories / @mashaefrosinina