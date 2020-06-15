Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина умилила сеть семейной фотографией. Звезда предстала перед камерой вместе с мужем Тимуром и сыном Александром.

На личной странице знаменитости в инстаграме появился нежный кадр. Маша позировала в компании самых дорогих мужчин на фоне невероятно красивого пейзажа.

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Ефросинина вместе с семьей находится на карантине в загородном доме. Хотя телеведущая постепенно возвращается к работе, однако не спешит посещать людные места. Выходные она провела с родными дома.

Любимица миллионов женщин, пример для них, решила поделиться трогательным семейным фото. На закате ее муж Тимур сделал живописное селфи, на котором все изображены улыбающимися.

"После дождя", – коротко написала в публикации Маша.



Маша Ефросинина с мужем и сыном / Instagram / @mashaefrosinina

На фотографии семья позирует в домашней одежде. Машу видим в футболке мятного цвета. Волосы она собрала в хвост, а на лице сделала легкий естественный макияж. Тимур одет в голубую футболку с принтом, а Александр – в белую футболку и желтую кепку.