Украинская телеведущая Маша Ефросинина имеет превосходный вкус в одежде и неустанно демонстрирует это своим поклонникам. Знаменитость показала несколько вариантов стильных образов, которые прекрасно подойдут для летних дней.

Народная любимица поделилась забавным роликом на личной странице в инстаграме. Она неоднократно показывала свой look of the day, а в интересном видео решила продемонстрировать несколько стильных образов, которые точно придутся по душе украински модницам.

Маша станцевала зажигательный и ритмичный танец, что придало ролику юмористический шарм. Она умеет шутить над собой и не боится делать это публично. Однако даже тогда звезда выглядит непревзойденно.

Трендовые образы от Маши Ефросининой

Белый брючный костюм с удлиненным жакетом.

Платье цвета "электрик".

Брючный костюм зеленого цвета с бежевой водолазкой.

Бежевый брючный костюм с водолазкой.

Жилетка, жакет oversize голубого цвета и брюки-клеш из денима.

Укороченные джинсы синего цвета и розовая блузка.

Брючный костюм черного цвета с укороченным жакетом.

Каждый look Ефросинина соединила с соответствующей обувью. Завершала образы элегатными прическами и макияжем.

Собраться на девичник на два дня занимает три дня,

– написала в публикации ведущая.