Маша Ефросинина показала варианты трендовых летних образов: смешное видео
Украинская телеведущая Маша Ефросинина имеет превосходный вкус в одежде и неустанно демонстрирует это своим поклонникам. Знаменитость показала несколько вариантов стильных образов, которые прекрасно подойдут для летних дней.
Народная любимица поделилась забавным роликом на личной странице в инстаграме. Она неоднократно показывала свой look of the day, а в интересном видео решила продемонстрировать несколько стильных образов, которые точно придутся по душе украински модницам.
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Маша станцевала зажигательный и ритмичный танец, что придало ролику юмористический шарм. Она умеет шутить над собой и не боится делать это публично. Однако даже тогда звезда выглядит непревзойденно.
Трендовые образы от Маши Ефросининой
- Белый брючный костюм с удлиненным жакетом.
- Платье цвета "электрик".
- Брючный костюм зеленого цвета с бежевой водолазкой.
- Бежевый брючный костюм с водолазкой.
- Жилетка, жакет oversize голубого цвета и брюки-клеш из денима.
- Укороченные джинсы синего цвета и розовая блузка.
- Брючный костюм черного цвета с укороченным жакетом.
Каждый look Ефросинина соединила с соответствующей обувью. Завершала образы элегатными прическами и макияжем.
Собраться на девичник на два дня занимает три дня,
– написала в публикации ведущая.