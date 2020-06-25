Всем известен мем "Ожидание и реальность". Но телеведущая и блогер Маша Ефросинина решила показать его по-своему. Звезда поделилась видео, на котором предстала без макияжа и после.

Видео появилось на инстаграм-странице Маши Ефросининой и сразу же привлекло внимание ее фолловеров. Сначала перед камерой телезвезда предстала с волнистыми волосами, без всякого макияжа и в обычной белой рубашке. Однако уже через секунды Маша Ефросинина блистала с безупречным макияжем и прической. Свой образ она дополнила платьем со спущенными бретельками.

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"Назад к работе", – лаконично подписала видео Маша Ефросинина.

В какой съемке поклонники увидят этот эффектный аутфит Маши Ефросининой, пока неизвестно.

Маша Ефросинина без макияжа

Как известно, Маша Ефросинина – одна из немногих представительниц отечественного шоу-бизнеса, кто с легкостью позирует перед камерами без макияжа. В блоге телеведущей есть немало обыденных снимков, где она демонстрирует свою естественную красоту. Журналисты LifeStyle 24 решили подобрать 3 фото Маши Ефросининой, доказывающих, что макияж не всегда нужен женщине, чтобы выглядеть роскошно.