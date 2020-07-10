Популярная украинская телеведущая давно покорила публику своим стилем. В гардеробе Маши Ефросининой немало вещей от мировых домов мод, однако для своих выходов она часто выбирает наряды от украинских брендов. Она показала трендовый образ total white в шляпке, укороченных брюках и топе.

Звезда показала яркие фото с поездки в поселок Шабо, в Одесской области, на личной странице в инстаграме. Маша Ефросинина устроила экскурсию по Центру культуры вина и позировала вблизи виноградников. Для поездки она выбрала стильный look, который безупречно смотрелся на ее точеной фигуре.

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Образ Маши Ефросининой

В жаркий летний день ведущая предстала в аутфите total white. На ней трендовые укороченные брюки с высокой талией, которые она дополнила широким поясом с пряжкой в тон. Верх образа – топ от украинского фэшн-бренда Litchi Crimson с длинными рукавами-фонариками и пуговицами на спине. Наряд оригинально подчеркнул грудь, повторив линии бюстгальтера.

Look гармонично сочетался с массивными сандалиями с принтом. Безупречной изюминкой стал шляпка с золотой цепочкой от украинского модельера Руслана Багинского, аксессуарами которого дополняют свои образы мировые звезды. Аутфит Маша Ефросинина завершила солнцезащитными очками и украшением на шее.