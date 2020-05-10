Маша Ефросинина поразила сходством сына с дорогим ей человеком: удивительное фото

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина на карантине делится с поклонниками историями из личной жизни и полезными советами. На днях звезда опубликовала впечатляющее фото, на котором изображены невероятно похожие ее дедушка и сын.

Вчера, 9 мая, в Украине отмечали 75-летие победы во Второй мировой войне. По этому поводу знаменитости выражали поздравления, рассказывали семейные истории, связанные с военным временем. Не осталась в стороне и Маша Ефросинина. На ее странице в инстаграме появилась трогательная фотография, где изображены ее сын и дедушка.

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Сын Маши Александр часто позирует рядом с мамой на фотографиях, которые та распространяет в сети. Ведущая решилась рассказать о своем дедушке, на которого очень похож Саша.

Они никогда не виделись, потому что Саша родился, когда прадедушка уже умер, но они очень похожи друг на друга.

"Между этими фотографиями 75 лет! Прадед и правнук, которые не встретились в одной жизни, но имеют совершенно одинаковые черты лица. И этот маленький курносый нос обостряется еще больше, когда слушает мои рассказы о защитниках и смелых солдатах, отдавших свои жизни, защищая нашу свободу. Я учу своих детей миру, состраданию и умению протянуть руку помощи даже тому, кто обидел. Я не хочу войн. Да и планета нам сегодня тоже красноречиво показывает, что просит мира", – написала в публикации Ефросинина.