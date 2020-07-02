Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина показала поклонницам вариант трендового аутфита, который актуален этим летом. Он подойдет для работы, свидания и прогулки с подругами.

Маша поделилась фотографией на личной странице в инстаграме. За ее аккаунтом следят сотни тысяч женщин, поэтому она часто демонстрирует свои аутфиты и показывает варианты нарядов, в которых можно выглядеть великолепно в любом месте и в любое время.

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Стильный look Маши Ефросининой

Телеведущая для рабочего дня выбрала светлые джинсы с высокой посадкой и коричневую рубашку свободного кроя. Длинные рукава знаменитость закатила до локтей, а верхнюю пуговицу расстегнула, чем добавила образу особого шарма. Дополнила летний повседневный look коричневой сумочкой на плечо, подвеской в виде цепи и солнцезащитными очками с зеркальными линзами. Волосы звезда уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж в нюдовых оттенках.



Маша Ефросинина показала трендовый look / Instagram / @mashaefrosinina

В публикации она спросила поклонниц о том, как изменилась их личная жизнь во время карантина. Маша отметила, что после опроса, который она проводила в инстаграм-сторис, поняла, что дружба у многих закончилась, поэтому ей стало интересно, какие изменения произошли в отношениях ее поклонниц с любимыми мужчинами.