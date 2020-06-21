У популярной украинской телеведущей Маши Ефросининой было много планов на эти выходные. Однако все пошло совсем не так, как она хотела. Звезда упала с лестницы и получила огромный синяк.

Историей Маша поделилась на личной странице в Инстаграме. Знаменитость рассказала, как решила не пользоваться лифтом и спуститься на первый этаж дома по лестнице. В результате она получила травму и находится дома.

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Маша Ефросинина упала с лестницы

Телеведущая поделилась шокирующей историей, которая полностью изменила все ее планы. Звезда призналась, что должна была отпраздновать день рождения друзей, разобрать гардероб, поехать на пикник с семьей, чтобы отпраздновать День отца. Но все пошло совсем не так. Сейчас звезда находится дома.

В пятницу вышла на лестничную клетку и решила не ехать на лифте. Решительно пошла вниз и уже на первой ступеньке поскользнулась. Пришла в себя на последней ступеньке с мыслью: "Все сломала". Далее – шок, врачи, испуганные родные и синяк на полтела. Слава Богу, все обошлось очень сильным ушибом,

– рассказала Маша.

Уже двое суток она лежит дома и "заедает черешней выходные". Ранее Ефросинина постоянно говорила за что ей это и почему. Теперь она благодарна тому, что все закончилось сильным испугом и большим синяком, ведь могло быть гораздо хуже.