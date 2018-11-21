Маша Ефросинина и другие звезды дубляжа посетили премьеру фильма "Ральф против интернета"

Допремьерный показ продолжения кинокартины о Ральфе называется "Ральф против интернета". Любимый герой возвращается и прекрасно адаптируется в настоящее время социальных сетей. Премьеру посетили Маша Ефросинина, Анатолий Анатолич и другие звезды украинского шоу-бизнеса.

В премьерном кинотеатре "Оскар", в Киеве, состоялся первый показ второй части анимационной картины "Ральф" – "Ральф против интернета". Звезды, которые подарили свой голос главным героям, с удовольствием пришли на допремьерную демонстрацию картины.

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Показ фильма посетили Маша Ефросинина, которая подарила свой голос девушке с интересным именем Классc (Yesss), Анатолий Анатолич озвучил персонажа Спамла, а певица Джамала доверила свои интонации гонщице Шэнк.



Анатолий Анатолич на премьере фильма "Ральф против интернета" / Instagram @womanmagazineua



Маша Ефросинина на премьере фильма "Ральф против интернета" / Instagram @jeangritsfeldt

По сюжету анимационного фильма, Ральф возвращается через 6 лет после того, как решал проблемы с игровыми автоматами. И в пору интернет-активности у него нет выбора, кроме того, чтобы разобраться с сетью. Ральф вместе со своей приятельницей Ванилопой решают попробовать покорить интернет.

Смотри трейлер "Ральф против интернета" (видео):