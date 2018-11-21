Маша Ефросинина и другие звезды дубляжа посетили премьеру фильма "Ральф против интернета"

18 Читати новину українською
Маша Ефросинина
Маша Ефросинина / www.instagram.com/womanmagazineua

Допремьерный показ продолжения кинокартины о Ральфе называется "Ральф против интернета". Любимый герой возвращается и прекрасно адаптируется в настоящее время социальных сетей. Премьеру посетили Маша Ефросинина, Анатолий Анатолич и другие звезды украинского шоу-бизнеса.

В премьерном кинотеатре "Оскар", в Киеве, состоялся первый показ второй части анимационной картины "Ральф" – "Ральф против интернета". Звезды, которые подарили свой голос главным героям, с удовольствием пришли на допремьерную демонстрацию картины.

Читайте также: Насколько римейк "Короля Льва" схож с легендарным мультфильмом: яркое сравнение

Показ фильма посетили Маша Ефросинина, которая подарила свой голос девушке с интересным именем Классc (Yesss), Анатолий Анатолич озвучил персонажа Спамла, а певица Джамала доверила свои интонации гонщице Шэнк.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

 

Анатолій Анатоліч
Анатолий Анатолич на премьере фильма "Ральф против интернета" / Instagram @womanmagazineua

Маша Єфросиніна
Маша Ефросинина на премьере фильма "Ральф против интернета" / Instagram @jeangritsfeldt

По сюжету анимационного фильма, Ральф возвращается через 6 лет после того, как решал проблемы с игровыми автоматами. И в пору интернет-активности у него нет выбора, кроме того, чтобы разобраться с сетью. Ральф вместе со своей приятельницей Ванилопой решают попробовать покорить интернет.

Смотри трейлер "Ральф против интернета" (видео):

 

Теги: Кино LifeStyle Маша Ефросинина Джамала
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
сегодня 11:10 Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
3152
Черная пятница 2018: дата в Украине
23 ноября 13:16 Черная пятница 2018: дата в Украине
22603
Элегантность на каждый день: как осенью одеться в стиле француженки Бриджит Макрон
22 ноября 15:42 Элегантность на каждый день: как осенью одеться в стиле француженки Бриджит Макрон
1289
Крем-супы зимой: ТОП-4 рецепта нежного блюда
22 ноября 15:00 Крем-супы зимой: ТОП-4 рецепта нежного блюда
Юлія Девда 540
Международный День сыновей: искренние поздравления в стихах
22 ноября 14:19 Международный День сыновей: искренние поздравления в стихах
1218
Как празднуют День благодарения в США: история и традиции
22 ноября 11:44 Как празднуют День благодарения в США: история и традиции
1888
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук