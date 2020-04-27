Маша Ефросинина эмоционально высказалась насчет скандала с Тодоренко: Новое орудие уничтожения

Украинская телеведущая Маша Ефросинина не осталась в стороне от скандала, который возник вокруг высказывания Регины Тодоренко относительно домашнего насилия. Маша отметила, что массовые травли в сети – это новое орудие уничтожения без возможности быть услышанным.

Телеведущая и певица Регина Тодоренко попала в скандал, который не утихает уже несколько дней. Его причиной стали пренебрежительные высказывания девушки на тему насилия в семье. Звездные коллеги Регины не остались в стороне от этой ситуации. Мнения знаменитостей разделились. Среди тех, кто публично прокомментировал инцидент, есть и Маша Ефросинина. Она опубликовала эмоциональное сообщение на личной странице в инстаграме.

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Ведущая начала свой рассказ с истории одной из жертв домашнего насилия. Она отметила, что все начинается с психологического террора, который перерастает в побои.

Маша отметила, что в одном из приютов познакомилась с молодой женщиной. Человек уничтожал ее психологически за то, что не родила ему детей. Он не думал о том, как повлияют на ее здоровье четыре беременности подряд, но нашел себе объект для выплескивания жестокости. Ефросинина говорит, что найдутся те, кто будет обвинять ее, однако у каждой жертвы насилия есть свой ответ и причина жить в такой среде.

Насилие начинается не с удара. Удару предшествует психологический террор. Психологи объясняли мне, что они никогда не требуют у женщины причины, почему она жила с тираном. Они работают над тем, чтобы она к нему не вернулась,

– написала Маша.

В этом сообщении телеведущая вспомнила тему скандала с Тодоренко и призвала прекратить травлю.

Ефросинина отметила, что из этой истории стоит выделить несколько уроков:

Лидеры мнений современного поколения – это люди, за которыми массово следят не потому, что они выдающиеся эксперты в любой социальной теме. Просто они умело показывают свою жизнь в сети. Не упоминают личных перипетий и других трудностей. Именно поэтому любая ошибка или экспертная оценка, особенно в острой тематике – это огромный риск быть сброшенным со своего пьедестала. Свержение происходит безудержно и жестоко. Те, кто больше всего кричат о борьбе с насилием, делают из объекта своего гнева ту саму жертву насилия, несмотря на ее раскаяние и даже покаяние. Расплата за содеянное становится в разы жестче, чем сам поступок. Невозможность искоренить насилие из нашего общества намного сильнее его. Пока будут осуществляться публичные казни, столько и будет закладываться в головах наших детей жестокость, как норма.

Массовая травля в сетях – это новое орудие уничтожения! Уничтожение без возможности объясниться или быть выслушанным! Уничтожение милосердия! Уничтожение на поражение!

– завершила публикацию Ефросинина.

Напомним, на днях Регина Тодоренко оказалась в центре скандала из-за высказывания о домашнем насилии. Вместе с мужем Владом Топаловым она дала онлайн-интервью: они затронули тему красивых фотографий звездных пар в сети, развод и публичные заявления о проблемах в отношениях и домашнего насилия. Телеведущую осудили за обвинения жертв насилия в семье. После этого издание Glamour лишило Тодоренко звания "Женщина года", а некоторые бренды прекратили сотрудничество с ней.