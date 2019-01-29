Маша Ефросинина откровенно призналась, как изменилась ее жизнь после отпуска

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Маша Ефросинина на съемках телепроекта
Маша Ефросинина на съемках телепроекта / Instagram / @mashaefrosinina

Украинская телеведущая Маша Ефросинина любит делиться со своими сторонниками деталями частной жизни. На днях звезда откровенно призналась, что "прогульщица", ведь не занимается спортом.

Активный блогер Маша Ефросинина часто дает советы поклонникам, как правильно питаться и заставить себя заниматься спортом. Все рекомендации телеведущая дает по собственному опыту, что изрядно импонирует ее сторонникам.

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Однако на днях Маша Ефросинина удивила сеть: она откровенно призналась, что после отпуска впервые нарушила свой режим в тренировках. Телеведущая рассказала, что месяц не занимается спортом, поэтому может себя назвать прогульщицей.

Впервые за год нарушила режим: месяц не занимаюсь спортом... На отдыхе было очень лень (да и с ребенком-непоседой и так нормальная подвижность)). Ну, а потом сразу "нырок" в съемки нового телепроекта! Спасают только прогулки! Так что я – прогульщица... Когда возвращаемся качать упругие ягодицы и откапывать кубы на пузе?
с юмором написала телеведущая.

К откровенному признанию Маша Ефросинина добавила зимнее фото с прогулки. Перед камерой она появилась в изумрудном пуховике и кепи от дизайнера Руслана Багинского. Свой образ телеведущая дополнила стильными очками и расплетенными волнистыми волосами. Выглядела звезда, как всегда, великолепно.

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Маша Ефросинина
Источник: 24 Канал
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