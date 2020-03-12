Маша Ефросинина поделилась мнениями по поводу ситуации в стране: Карантин – это правильно

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина не осталась в стороне от вопроса о введении всеукраинского карантина. По мнению Маши, такие меры являются правильными и помогут защитить население от массового распространения пандемии.

Маша Ефросинина обратилась к своим поклонникам и призвала не паниковать. Ведущая рассказала, что за всю свою жизнь она не помнит ни одного случая объявления пандемии, однако если такая ситуация произошла, то карантин – это абсолютно правильное решение. На своей странице в Инстаграме знаменитость опубликовала видео, в котором объяснила, почему именно так считает.

Читайте также: Украинские звезды отреагировали на карантин в государстве: Главное – без паники

Звезда отметила, что введение таких мер безопасности является целесообразным и обдуманным. Если закрывают границы, отменяют авиарейсы, значит на это есть веские причины, и мы не можем спорить с этим. Маша отметила, что карантин ввели, для нас, для сохранения нашего здоровья и жизни.

Ведущая вспомнила еще один момент, который ее поразил.

Вчера я была в магазине. Люди действительно скупают продукты: гречку, соль, муку. Объясните мне, пожалуйста, для чего это делать? Я действительно этого не понимаю. Нас не закрывают в бункерах. Мы продолжаем жить так, как и жили. Всего лишь соблюдаем правила безопасности, которые заключаются в том, чтобы не находиться в близком контакте с большим количеством людей, где, возможно, будут носители этого вируса. Неужели, когда массово покупают продукты, не создают ту панику, против которой мы выступаем?

– говорит Маша в ролике.

Также Ефросинина в очередной раз подчеркнула, что здоровому человеку нет смысла надевать маску. Больше всего маски нужны врачам, которые ежедневно принимают больных пациентов и находятся в зоне риска. Маша обратилась к производителям медицинских масок и призвала не повышать цены на них до заоблачных и не создавать панику этим.

Люди, оставайтесь людьми! Мы все сейчас в таких условиях, что хоть как-то нужно проявлять человечность,

– попросила ведущая.

Знаменитость сказала, что гораздо лучше уделить внимание детям, объяснить, что сидеть целыми днями в гаджетах, пока не ходят в школу, – это плохо. Нужно больше гулять на свежем воздухе, а не постоянно просматривать социальные сети и думать, как все плохо.

Я призываю вас проявлять сочувствие, понимание, уметь трезво оценивать ситуацию, распознавать правдивую и фейкову информацию. И очень важно понимать, как вести себя, когда у вас, не дай Бог, высокая температура,

– отметила Маша Ефросинина.

Она проинформировала поклонников, как нужно действовать в случае поднятия температуры.

Если у вас поднялась температура – оставайтесь дома. Позвоните врачу или вызовите скорую помощь. Вас могут проконсулютувати в телефонном режиме или приехать домой. Если же температура будет держаться несколько дней, сделают тест на грипп, чтобы исключить все возможные случаи этой инфекции. В случае, если все тесты будут отрицательными – проверят на коронавирус, а потом будут принимать решение, как дальше лечить вас и поддерживать состояние,

– рассказала звезда.

Маша Ефросинина добавила, что главное – сохранять спокойствие.

Покой – залог хорошего иммунинета, а он нам всем сейчас очень нужен. Будьте здоровы!

– завершила видеообращение ведущая.



Мифы и правда о коронавирус / Инфографика 24 канала