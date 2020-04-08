Маша Ефросинина поделилась веселым роликом, который посвятила всем женщинам на карантине: видео
Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина продолжает развлекать поклонников на карантине. Знаменитость выложила забавный ролик, где станцевала под хит Монатика "Кружит". Видео звезда посвятила всем женщинам, которые находятся на карантине.
Маша Ефросинина активно публикует сообщения на личной странице в инстаграме. Она делится с поклонниками полезными советами, рассказывает об отношениях, общается в прямых эфирах. Также телеведущая не забывает о развлекательном контенте, чтобы поддержать подписчиков в нелегкое время и поднять им настроение.
Читайте также: Маша Ефросинина рассказала, с какого напитка начинает каждое утро и очищает организм
Маша опубликовала забавное видео, которое сняла в своем доме. На ролике изображены различные ситуации, которые могут случиться на карантине.
Ефросинина танцует в пижаме и стреляет из детского пистолета, который принадлежит ее 5-летнему сыну Александру. Она пытается быть деловой женщиной и работать, а для того, чтобы расслабиться, смакует вином.
"Посвящается всем женщинам на карантине!", – шутливо написала в заметке знаменитость.
Читайте также
-
Как выбрать спелый ананас: видеосегодня , 20:02
-
Кайли Дженнер во второй раз стала самой молодой миллиардершей Мира: кто вошел в рейтинг Forbesсегодня , 12:46
-
Как приготовить винегрет: легкий рецепт салатасегодня , 16:00
-
Майли Сайрус радуется, что у экс-супруга Хемсворта появилась новая возлюбленная, – СМИсегодня , 12:28
-
Сначала я не принимала это, – Синтия Никсон рассказала о сыне-трансгендересегодня , 11:54
-
Экзотическая крупа киноа: как ее варить и с чем естьсегодня , 18:01