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Маша Ефросинина поделилась веселым роликом, который посвятила всем женщинам на карантине: видео

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Маша Ефросинина / Instagram / @mashaefrosinina

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина продолжает развлекать поклонников на карантине. Знаменитость выложила забавный ролик, где станцевала под хит Монатика "Кружит". Видео звезда посвятила всем женщинам, которые находятся на карантине.

Маша Ефросинина активно публикует сообщения на личной странице в инстаграме. Она делится с поклонниками полезными советами, рассказывает об отношениях, общается в прямых эфирах. Также телеведущая не забывает о развлекательном контенте, чтобы поддержать подписчиков в нелегкое время и поднять им настроение.

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Маша опубликовала забавное видео, которое сняла в своем доме. На ролике изображены различные ситуации, которые могут случиться на карантине.

Ефросинина танцует в пижаме и стреляет из детского пистолета, который принадлежит ее 5-летнему сыну Александру. Она пытается быть деловой женщиной и работать, а для того, чтобы расслабиться, смакует вином.

"Посвящается всем женщинам на карантине!", – шутливо написала в заметке знаменитость.

 

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Карантин в Украине 2020 Маша Ефросинина
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