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Маша Ефросинина похвасталась стройной фигурой в любимом образе: стильное фото

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Маша Ефросинина
Маша Ефросинина / Instagram / @mashaefrosinina

Украинская телеведущая Маша Ефросинина на карантине не прекращает ухаживать за собой и делится полезными советами с поклонницами. Также она показывает, в каком наряде каждая девушка будет выглядеть великолепно. На днях Маша опубликовала стильное фото, где продемонстрировала любимый образ.

Маша Ефросинина является примером женщины, которой восхищаются миллионы. Она знает не только, как сохранить семейное счастье, но и как ухаживать за собой и в любой момент выглядеть потрясающе. На ее личной странице в инстаграме появилось яркое фото, на котором знаменитость позирует в модном наряде.

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На архивном кадре Маша изображена в любимом варианте одежды, который будет актуальным для какого-то светского события. Она скучает по изысканным выходам, где можно было бы продемонстрировать роскошные аутфиты.

Она одета в стильный жакет синего цвета и красные штаны-клеш со стрелками. Они визуально делают ноги длиннее и стройнее. Ее шею украшает черная подвеска. Длинные черные волосы Ефросинина уложила в локоны, а на лице сделала макияж в коричневых тонах с акцентом на глазах.

Маша Єфросиніна
Маша Ефросинина в любимом образе /​ Instagram / @mashaefrosinina

Автор: Кристина Кобак
Теги: Маша Ефросинина LifeStyle Стиль и мода
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