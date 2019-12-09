Маша Ефросинина показала, как подрос ее сын Александр: фото

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Маша Ефросинина / Instagram / @mashaefrosinina

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая редко публикует фото своей семьи, впервые за долгое время очаровала фанатов в сети снимком 5-летнего сына.

Новое фото Ефросинина опубликовала на своей странице в инстаграме. Маша является счастливой женой и мамой двоих детей – 15-летней дочери Наны и 5-летнего Александра.

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На фото мальчик позирует в костюме полицейского, который состоит из синей рубашки на короткий рукав, бронежилета и кепки. Также Александр показал свисток, которым, как призналась телеведущая, он будит ее утром.

"Раньше я вставала с будильником, а теперь со свистком", – добавила в подписи звездная мама.

В комментариях поклонники Ефросининой написали немало комплиментов парню: "Какой крутой", "Маша, вам с сыном точно не придется скучать", "Как Вам повезло: ребенок определился с профессией", "Классный полицейский".

Син Маші Єфросиніної Олександр
Сын Маши Ефросининой Александр / Instagram / @mashaefrosinina

Ранее Маша Ефросинина показывала поклонникам черно-белое фото, на котором она держит Александра на руках. Телеведущая шутливо подписала снимок: "А моя мама утверждает, что нос у Сани мой. Мне кажется, это очевидно".

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные мамы Звездные дети Маша Ефросинина
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