Маша Ефросинина показала соблазнительную фигуру в купальнике на семейном отдыхе

Маша Ефросинина вместе с супругом Тимуром и детьми – дочерью Наной и сыном Александром – отправились на отдых в теплые края. Маша призналась, что в последнее время махнула рукой на тренировки, но готова исправиться и дала себе обещание даже на отдыхе заниматься спортом.

"Мы на отдыхе и я иду в зал. Решила в начале года поделиться с вами, чтобы для меня это было страховкой, так сказать, "мокрой печатью" моего обещания. Я очень собой недовольна последние полгода. Я пропустила несколько месяцев спорта из-за перелетов: Кения, Мексика, поездки и т.д. Более безответственной девочкой-антиспорт я не была, наверное, последние лет семь", – поделилась с подписчиков в инстаграме Маша.

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Телеведущая поделилась фотографией, где она позирует без макияжа и в привлекательном красном купальнике, который подчеркивает ее стройную фигуру. Однако совершенству нет предела и звезда стремится к еще большей красоте.



Маша Ефросинина / Instagram / @mashaefrosinina

Другое фото в розовом сплошном купальнике, опубликованном в "сторис" инстаграма, вызвало не меньший восторг у подписчиков.



Маша Ефросинина на отдыхе / Instagram-Stories / @mashaefrosinina

Также ведущая показала душевное семейное фото с мужем и сыном. Ее дочь Нана не любит публичность, наверное, потому осталась за кадром. Для праздничного вечера Маша выбрала узкие укороченные брюки-скинни, элегантную черную майку на тонких бретелях, роскошную накидку-кимоно с перьями от украинского бренда Jardin Exotique и серебристые мюли на каблуке, инкрустированные камнями.

Муж теледивы Тимур выбрал синюю рубашку и белые брюки в сочетании с черной обувью. Не менее стильным был и их сын. Александр был одет в голубую рубашку и голубые шорты, а также бежевую обувь.



Маша Ефросинина с мужем и сыном / Instagram-Stories / @mashaefrosinina

Маша поздравила своих поклонников с Рождеством такими словами: "Пусть чудеса всегда будут рядом с вами! И чтобы вы всегда смогли их увидеть! С Рождеством!"