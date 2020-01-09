24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Маша Ефросинина показала соблазнительную фигуру в купальнике на семейном отдыхе

38 Читати новину українською
Маша Ефросинина / Instagram / @mashaefrosinina

Маша Ефросинина вместе с супругом Тимуром и детьми – дочерью Наной и сыном Александром – отправились на отдых в теплые края. Маша призналась, что в последнее время махнула рукой на тренировки, но готова исправиться и дала себе обещание даже на отдыхе заниматься спортом.

"Мы на отдыхе и я иду в зал. Решила в начале года поделиться с вами, чтобы для меня это было страховкой, так сказать, "мокрой печатью" моего обещания. Я очень собой недовольна последние полгода. Я пропустила несколько месяцев спорта из-за перелетов: Кения, Мексика, поездки и т.д. Более безответственной девочкой-антиспорт я не была, наверное, последние лет семь", – поделилась с подписчиков в инстаграме Маша.

Читайте также: Как украинские звезды встретили Рождество: фото

Телеведущая поделилась фотографией, где она позирует без макияжа и в привлекательном красном купальнике, который подчеркивает ее стройную фигуру. Однако совершенству нет предела и звезда стремится к еще большей красоте.

Маша Єфросиніна
Маша Ефросинина / Instagram / @mashaefrosinina

Другое фото в розовом сплошном купальнике, опубликованном в "сторис" инстаграма, вызвало не меньший восторг у подписчиков.


Маша Ефросинина на отдыхе / Instagram-Stories / @mashaefrosinina

Также ведущая показала душевное семейное фото с мужем и сыном. Ее дочь Нана не любит публичность, наверное, потому осталась за кадром. Для праздничного вечера Маша выбрала узкие укороченные брюки-скинни, элегантную черную майку на тонких бретелях, роскошную накидку-кимоно с перьями от украинского бренда Jardin Exotique и серебристые мюли на каблуке, инкрустированные камнями.

Муж теледивы Тимур выбрал синюю рубашку и белые брюки в сочетании с черной обувью. Не менее стильным был и их сын. Александр был одет в голубую рубашку и голубые шорты, а также бежевую обувь.

Маша Єфросиніна
Маша Ефросинина с мужем и сыном / Instagram-Stories / @mashaefrosinina

Маша поздравила своих поклонников с Рождеством такими словами: "Пусть чудеса всегда будут рядом с вами! И чтобы вы всегда смогли их увидеть! С Рождеством!"

В Иране разбился украинский самолет: предварительные причины авиакатастрофы
сегодня
54476
Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Украины LifeStyle Эротика Отдых Маша Ефросинина
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 09:02 Кейт Миддлтон – 38! 5 королевских правил, которые никогда не нарушает герцогиня
Юлія Девда 1895
8 января 16:35 Выходные дни 2020: календарь праздников в Украине
Квітослава Туз 6887
8 января 16:04 Романтическое Рождество: 10 новогодних мелодрам, которые стоит посмотреть
Марта Вересюк 3651
8 января 14:00 Фильмы под елку: 10 лучших новогодних фильмов
Марта Вересюк 24334
8 января 13:49 Украинский самолет разбился в Иране: знаменитости отреагировали на трагедию
Юлія Михайлова 3055
Новости
Больше новостей
Залиште відгук