Маша Ефросинина показала стильные домашние образы на каждый день недели: видео

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина продолжает делиться полезными советами со своими поклонниками. На днях она показала семь стильных домашних образов, в которых каждая женщина будет выглядеть непревзойденно.

Маша Ефросинина является примером человека, который не теряет позитив даже на карантине и рассказывает поклонникам, как можно развлечь себя. Также ведущая вместе со своим благотворительным фондом присоединилась к борьбе с коронавирусом. Но не забывает она и об уходе за собой, и о том, что в изоляции тоже нужно хорошо выглядеть. Маша показала, как каждый день можно стильно одеваться дома. Видео опубликовала на личной странице в инстаграме.

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В коротком ролике она продемонстрировала актуальные луки на каждый день, которые подойдут для любого настроения. В них можно заниматься спортом, спать, смотреть фильм, организовать романтический ужин и просто насладиться приятными мгновениями.

Таким образом Маша организует собственные челленджи в инстаграме, а не приобщается к другим. Вы также можете создать из своего гардероба яркие и комфортные карантинные образы для дома и любоваться собой каждый день.