Маша Ефросинина показала стильный весенний образ: яркое фото

Знаменитая украинская телеведущая Маша Ефросинина делится с поклонниками не только полезными советами и жизненным опытом, но и вариантами элегантного наряда. На днях она опубликовала фотографию, на которой позирует в ярком весеннем аутфите.

Маша Ефросинина для многих украинских женщин является примером для подражания. Она мудрая женщина, заботливая мама, любящая жена. Знаменитость с радостью рассказывает жизненные истории, которые могут помочь многим в сложных ситуациях, посещает различные города Украины с мастер-классами, где собирается несколько сотен, а то и тысяч женщин. На своей странице в инстаграме ведущая опубликовала кадр, на котором показала еще и свой изысканный стиль в одежде.

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У нее часто просят совета, а она никогда не отказывает в общении. Маша прошла через многие жизненные испытания и готова помогать другим женщинам. Также она не забывает рассказывать о секретах своей красоты и стиля. На странице в сети часто можно узнать, как ведущая ухаживает за собой, какую одежду предпочитает и как соединяет ее.

С приходом весны Ефросинина решила поделиться стильным образом, который подчеркнул ее стройную и привлекательную фигуру. На фотографии ведущая позирует в белых брюках, кофте и пиджаке синего цвета. Соединила такой наряд с туфлями-лодочками в тон пиджака на каблуках. Волосы Маша аккуратно уложила, а на лице сделала легкий макияж. Среди аксессуаров выбрала минималистичные серьги, которые хорошо дополнили ее аутфит.