Маша Ефросинина показала свою маму: очаровательные фото
Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина поразила поклонников в социальных сетях нежными фотографиями со своей мамой Людмилой.
Семейные снимки Ефросинина опубликовала на своей странице в Instagram.
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В подписи к фото Маша ушла в детские воспоминания. Телеведущая вспомнила, как после школы для нее самым большим счастьем было приходить домой и одевать мамин махровый халат поверх школьной формы.
Затем некоторое время в нем (халате, – LifeStyle 24) ходила и кривлялась перед зеркалом, представляя себя в разных ролях! Без халата все это казалось глупостью! А вот эта махровая, пахнущая мамой, вещь с какими пуговицами и перышками в карманах, была для меня ощущением того, что я дома, и я – взрослая,
– объяснила знаменитость.
Фанаты телеведущей в комментариях отметили, что Маша очень похожа на свою мать Людмилу.
"Ох же эта генетика! Одно лицо с мамой", "Вы как сестренки", "Какие у вас схожие улыбки", – пишут пользователи в сети.
Людмила и Маша Ефросинина/ Instagram / @mashaefrosinina
Людмила Ефросинина / Instagram / @mashsh.wear
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