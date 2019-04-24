Маша Ефросинина показала свою маму: очаровательные фото

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Людмила и Маша Ефросинина
Людмила и Маша Ефросинина / Instagram / @mashaefrosinina

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина поразила поклонников в социальных сетях нежными фотографиями со своей мамой Людмилой.

Семейные снимки Ефросинина опубликовала на своей странице в Instagram.

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В подписи к фото Маша ушла в детские воспоминания. Телеведущая вспомнила, как после школы для нее самым большим счастьем было приходить домой и одевать мамин махровый халат поверх школьной формы.

Затем некоторое время в нем (халате, – LifeStyle 24) ходила и кривлялась перед зеркалом, представляя себя в разных ролях! Без халата все это казалось глупостью! А вот эта махровая, пахнущая мамой, вещь с какими пуговицами и перышками в карманах, была для меня ощущением того, что я дома, и я – взрослая,
– объяснила знаменитость.

Фанаты телеведущей в комментариях отметили, что Маша очень похожа на свою мать Людмилу.

"Ох же эта генетика! Одно лицо с мамой", "Вы как сестренки", "Какие у вас схожие улыбки", – пишут пользователи в сети.


Людмила и Маша Ефросинина/ Instagram / @mashaefrosinina


Людмила Ефросинина / Instagram / @mashsh.wear

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Теги: LifeStyle Маша Ефросинина
Источник: LifeStyle 24
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