Маша Ефросинина показывает, как носить трендовые брючные костюмы: стильные фотопримеры

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Маша Ефросинина
Маша Ефросинина / Instagram/ @mashaefrosinina

Знаменитая украинская телеведущая и Посол Фонда ООН Маша Евросинина уверяет своих поклонниц, что правильно подобранный брючный костюм уместен не только для работников офиса. Она поделилась несколькими образами, основой каждого из которых является именно этот наряд, и сделала опрос, какой из них нравится поклонницам больше всего.

Из-за своей публичности и активной профессиональной деятельности Маша Ефросинина должна показывать пример тем, кто ею увлекается и поддерживать стиль где бы она ни была. Накануне телеведущая, которая часто гастролирует по Украине со своими мастер-классами, а также организует благотворительные мероприятия, выразила желание развеять стереотип о брючных костюмах.

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Также Маша Ефросинина рассказала, что сейчас занимается съемками новой передачи, в которой будет развеивать много мифов. Однако первым стереотипом, с которым она намерена бороться на своей странице в Instagram, стали брючные костюмы. Маша Ефросинина уверяет, что они уместны не только для офисных работников или официальных встреч.

А я считаю, что они могут быть очень выразительными и секси, дополнять и телевизионные образы, и выходы в свет,
– прокомментировала фотографию телеведущая.

Также она опубликовала три снимка, на каждом из которых появилась в брючном костюме другого цвета и фасона.

Маша Єфросиніна брючнний костюм
Маша Ефросинина / Instagram / @mashaefrosinina

Маша Євросиніна червоний брючний костюм
Маша Ефросинина / Instagram / @mashaefrosinina

Маша Єфросиніна брючний костюм
Маша Ефросинина / Instagram / @mashaefrosinina
 

 

 

 

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Маша Ефросинина
Источник: 24 канал
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