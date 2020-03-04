Маша Ефросинина повеселила сеть танцевальным видео с сыном

Знаменитая украинская телеведущая, основательница бренда одежды Mashsh Маша Ефросинина активно делится со своими поклонниками новостями, касающимися ее работы и семьи. На днях звезда опубликовала ролик, в котором показала зажигательные танцы с сыном перед сном.

Маша Ефросинина является настоящим кумиром для многих украинских женщин. Она гастролирует по городам Украины с лекциями и мастер-классами, рассказывает жизненные истории и делится опытом. Также много полезной информации можно увидеть на ее странице в инстаграм. Однако она делится также и забавными видео. Недавно Маша показала, как они с сыном готовятся ко сну.

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Ведущая распространила веселый ролик, на котором танцует вместе с маленьким сынишкой Александром. Они позируют на фоне столовой. Телезвезда запечатлена в черно-белой полосатой кофте и лосинах черного цвета, а ее сын – в зелено-белой пижаме.

"Укладываемся", – коротко подписала публикацию Ефросинина.

Маша на видео без макияжа, чем подчеркнула свою естественную красоту. Волосы знаменитость собрала в хвост.

В аккаунте звездной мамочки Маши Ефросининой часто появляются фотографии с Александром. Однако ее дочь Нана не любит публичности, так что ее мы редко можем видеть.