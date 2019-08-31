Маша Ефросинина поздравила мужа с годовщиной свадьбы: архивное фото супругов

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина публично в социальных сетях поздравила мужа Тимура Хромаева, с которым они воспитывают двоих детей, с 16-й годовщиной свадьбы.

О "топазовой свадьбе" Ефросинина сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав архивное свадебное фото.

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А в этот день 16 лет назад у меня была сказочная свадьба: с лезгинкой и украинскими песнями. С градом и солнцем! С голубями, которые в последствии поселились надолго на крыше дома! С платьем, которое нужно было расстегивать 40 минут, чтобы сходить по нужде!

– рассказала Маша.

Телеведущая вспомнила, что в день свадьбы у ее жениха Тимура была высокая температура 39,5. "Но знай, все эти 16 лет я искренне верю, что температурил ты тогда от счастья" – с юмором добавила певица.

Также Ефросинина поделилась историей, что букет невесты, который она бросала, поймала артистка цыганского ансамбля, который выступал у пары на свадьбе.

"Артистка цыганского ансамбля, которая, по неизвестной причине, с ансамблем своим не уехала, появилась внезапно во время моего броска букета и отхватила его себе... Подруги мои были "сильно этому рады". Наша веселая и незабываемая свадьба", – подытожила она.



Тимур Хромаев и Маша Ефросинина 16 лет назад / Instagram / @mashaefrosinina