Маша Ефросинина поздравила Владимира Зеленского с победой во втором туре

139 Читати новину українською
Маша Ефросинина
Маша Ефросинина / Instagram / @mashaefrosinina

Знаменитая украинская телеведущая и бизнесвумен Маша Ефросинина также не смогла остаться в стороне второго тура выборов на пост президента Украины. Знаменитость поздравила Владимира Зеленского с результатами, которые обнародовал экзит-пол.

Накануне, 21 апреля, в Украине прошел второй тур выборов на пост президента Украины. Немало звезд делились фотографиями из избирательных участков, призывали украинцев к сознательному выбору и активно голосовали. После объявления результатов экзит-полла, согласно которым Владимир Зеленский опередил Петра Порошенко на 50%, Маша Ефросинина опубликовала на своей странице в Instagram сообщение, в котором поздравила шоумена с триумфом.

Читайте также: Я сделал свой выбор осознанно, – Святослав Вакарчук проголосовал во втором туре выборов

Она выбрала фотографию, на которой предстали двое кандидатов с процентной инфографикой, которую объявил экзит-пол.

Феерическое, историческое доказательство того, что нельзя пренебрегать доверием своего народа! Вова, а тебя я от души поздравляю! Но будет нелегко,
– прокомментировала снимок Маша Ефросинина.

Стоит добавить, после первого тура, в котором Владимир Зеленский также опередил всех других кандидатов, телеведущая опубликовала фото, на котором предстала на зеленом фоне и в зеленом платье, прокомментировав ее такими словами: "Ситуация – зеленая". На это сразу среагировали ее фанаты, заподозрив в поддержке Владимира Зеленского, однако тогда Маша Ефросинина решила не говорить открыто о своей четкой позиции.

 

blog_ava
Президентские выборы-2019: какие нарушения и фальсификации фиксировали в день голосования
сегодня
13159
Теги: Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский LifeStyle Новости LifeStyle Маша Ефросинина
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Оксана Муха – победительница "Голоса страны-9": согласны ли Вы с результатами финала
сегодня 01:05 Оксана Муха – победительница "Голоса страны-9": согласны ли Вы с результатами финала
290
Оксана Муха – победительница шоу "Голос страны-9": биография
сегодня 00:48 Оксана Муха – победительница шоу "Голос страны-9": биография
1127
Вербное воскресенье в Украине: звезды поздравили поклонников с праздником – фото
21 апреля 17:21 Вербное воскресенье в Украине: звезды поздравили поклонников с праздником – фото
189
Голос страны 9 сезон: за кого будете голосовать в финале? Опрос
21 апреля 16:03 Голос страны 9 сезон: за кого будете голосовать в финале? Опрос
568
Чего вы не знали о королеве Елизавете II: искусный механик и жена своего брата
21 апреля 15:01 Чего вы не знали о королеве Елизавете II: искусный механик и жена своего брата
Юлія Михайлова 2738
Новости
Больше новостей
Залиште відгук